Cứu hộ thành công bảy ngư dân gặp nạn trên biển

Sáng 25-10, tàu SAR 274 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) đã lai dắt tàu cá DNa 37096 TS và toàn bộ thuyền viên vào bờ an toàn.

Cụ thể, lúc 8 giờ 40 ngày 24-10, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng nhận được thông tin từ tàu cá DNa 37096 TS với nội dung: Vào lúc 5 giờ cùng ngày, tàu cá DNa 37096 TS bị hỏng máy không khắc phục được. Trên tàu có bảy ngư dân. Tại thời điểm tàu bị nạn, thời tiết trên biển gió cấp 5, hết sức nguy hiểm.

Tàu cá được lai dắt vào bờ. Ảnh: Trung tâm II cung cấp

Sau khi nhận được thông tin này, hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam thông báo ngay tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương. Đồng thời, hệ thống đài đã thực hiện phát quảng bá thông tin cấp cứu khẩn cấp bằng các phương thức nghiệp vụ trên sóng vô tuyến, yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát, trợ giúp tàu DNa 37096 TS và bảy ngư dân bị nạn.

Đến chiều 24-10, qua trao đổi phối hợp thông tin, hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam biết được tàu bị nạn DNa 37096 TS đang được tàu SAR 274 lai dắt.

. Trước đó, lúc 18 giờ ngày 23-10, tàu SAR 412 Trung tâm II đóng tại TP Đà Nẵng cũng đã lai dắt thành công tàu cá KH 96977 cùng 11 thuyền viên bị nạn ở vùng biển Hoàng Sa vào bờ an toàn.

Lúc 8 giờ 15 ngày 20-10, Trung tâm II nhận được thông tin tàu KH 96977 do ông Phan Thành Kim (thường trú tại Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng bị hỏng máy trong khi hành nghề tại vị trí 16019 N-112024 E, khu vực gần quần đảo Hoàng Sa. Đến tối 21-10, do tàu KH 96977 vẫn không khắc phục được sự cố máy, trên tàu có 11 người sức khỏe có dấu hiệu suy giảm do lo sợ vì thời tiết mỗi lúc càng xấu đi. Vì vậy tàu SAR 412 được lệnh khẩn trương điều động đi cứu nạn nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho thuyền viên.

Tuy nhiên, đến 11 giờ ngày 22-10, khi tàu SAR 412 còn cách tàu bị nạn khoảng nửa hải lý thì hai tàu cảnh sát biển của Trung Quốc liền tiếp cận áp sát, ngăn cản không cho tàu tiếp cận với tàu cá. Được biết đây không phải là lần đầu tiên tàu cứu hộ SAR 412 bị tàu Trung Quốc cản trở công việc cứu nạn.