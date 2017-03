Cứu hộ thành công tàu gặp nạn tại khu vực đảo Cồn Cỏ

Theo đó, vào lúc 9 giờ 30 cùng ngày, tàu Thành Luân 02 mang số hiệu HT 2501 do ông Bùi Đức Kiểm (sinh năm 1972), trú tại Hải An, Hải Phòng làm thuyền trưởng điều khiển tàu đi từ Quảng Ninh vào Phú Yên, khi cách âu tàu đảo Cồn Cỏ khoảng 500 m thì gặp sự cố khiến nước tràn vào tàu. Lúc này trên tàu chở 1.850 tấn xi măng và chín thuyền viên. Nguyên nhân chính là do tàu bị thủng một lỗ lớn khiến nước tràn ngập vào khoang, có khả năng chìm tàu.





Đồn biên phòng Cồn Cỏ cứu hộ thành công tàu chở xi măng gặp sự cố khiến nước tràn. Ảnh: TTXVN

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Cồn Cỏ đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện để triển khai công tác cứu hộ. Trong đó, tập trung vận chuyển máy bơm hút nước ra khỏi khoang tàu để vá lại lỗ thủng. Thời điểm xảy ra sự cố, vùng biển Cồn Cỏ có sóng lớn nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, sự cố cơ bản đã được khắc phục. Tuy nhiên, do nước tràn ngập vào khoang nên một số hàng trên tàu bị ướt.