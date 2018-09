Cứu hơn ngàn con heo trong lũ dữ

Sáng nay (1-9), ông Dương Khắc Lam ở thôn 3, Cẩm Ngọc (Cẩm Thủy, Thanh Hóa), cho biết đã cứu Thành toàn bộ số heo hơn 1.000 con sau khi nước lũ sông Mã dâng cao nhanh khiến trang trại heo của ông Lam buộc phải sơ tán bắt đầu từ ngày 31-8.



Người dân vận chuyển heo đưa lên bờ. Ảnh: Đ.TRUNG

Theo ông Lam, gia đình ông có hơn 1.000 con heo từ 60-80 kg, chuẩn bị xuất chuồng thì rạng sáng 31-8, nước sông Mã dâng cao nhanh bất thường đã cuốn nhưng nước sông Mã dâng nhanh, ngập hầu hết chuồng trại và đã cuốn trôi 54 con heo của gia đình theo nước lũ.

Thấy đàn heo vơi dần, ông Lam bất lực chỉ biết kêu cứu chính quyền hô hào bà con nhân dân đến hỗ trợ cứu đàn heo thoát khỏi nước lũ. Hàng chục người được huy động đến hỗ trợ để đưa lũ heo lên xe để vận chuyển đến nơi an toàn.



Theo ông Lam trận lũ dữ đã cuốn trôi 54 con heo của gia đình ông theo dòng sông Mã. Ảnh: Đ.TRUNG

“Lũ đến sớm, nước dâng nhanh bất thường, gia đình tôi cũng không chuẩn bị kịp để đưa đàn heo đến nơi an toàn, cũng may có người dân đến cứu giúp không thì đã bị lũ cuốn trôi. Đến sáng nay (1-9), gia đình tôi đã chuyển toàn bộ số heo đến nơi an toàn”, ông Lam cho biết.



Thiệt hại bước đầu do lũ lên đến hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Đ. TRUNG

Ông Hoàng Trung Hải, chánh văn phòng UBND huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), cho hay mưa lũ suốt từ chiều 28 đến nay, trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đã xuất hiện một đợt lũ lớn trên sông Mã vượt mức báo động 3 là 1,68m.



Đến sáng nay (1-9), toàn bộ số heo được gia đình, chính quyền và người dân giúp đỡ đã được đưa đến nơi an toàn. Ảnh: Đ.TRUNG

Theo ông Hải, với mức lũ hiện nay đã vượt mức lũ lịch sử năm 2007 là 80cm, mức lũ này đã khiến 5 xã bị lũ chia cắt cô lập hoàn toàn gồm Cẩm Thành, Cẩm Thạch, Cẩm Bình, Cẩm Lương, Cẩm Yên và một số thôn của xã Cẩm Sơn.



Lũ trên sông Mã tại Cẩm Thủy vượt ngưỡng báo động 3 gần 2m và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2007 gần 1m. Ảnh: Đ.TRUNG

Hiện mưa lũ có diễn biến phức tạp, bước đầu thống kê một trường hợp là thanh niên 16 tuổi (chưa dõ danh tính) ở Cẩm Bình bị tử vong. Hiện cơ quan chức năng đã và đang tổ chức sơ tán khẩn cấp 3.606 hộ dân tương đương trên 20.000 nhân khẩu thuộc 5 xã trên đến nơi an toàn, trong đó có nhiều trẻ em và người già.



Hàng ngàn người dân phải bỏ nhà, bỏ lại tài sản để chạy thoát thân. Thống kê của huyện Cẩm Thủy có khoảng 20.000 dân được sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn.

Cũng theo ông Hải thì địa bàn có 9 điểm trường, 4 trạm y tế và nhiều biến áp đã bị ngập sâu trong nước, nhiều học sinh buộc phải nghỉ học vì lũ diễn biến phức tạp trên sông Mã.



Nhiều trường học buộc phải đóng cửa do lũ lên cao, trong đó có 9 điểm trường bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Đ.TRUNG

"Hiện lực lượng chức năng đã huy động tối đa các lực lượng để ứng cứu các tình huống khẩn cấp xảy ra", ông Hải cho biết. Theo nghi nhận của Pháp Luật TP HCM, đến sáng nay (1-9), nước lũ đang rút xuống nhưng hàng ngàn hộ dân vẫn chưa thể về nhà.