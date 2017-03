Cựu nhà báo Phan Hà Bình hầu tòa

Chiều nay (25/8), TAND TP.HCM sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử nhà báo Phan Hà Bình (42 tuổi, quê Quảng Ninh) về tội “cưỡng đoạt tài sản”.



Theo cáo trạng, trong tháng 9/2010, Phan Hà Bình là phóng viên báo Tiền Phong đã thu thập thông tin về việc thực hiện các dự án kinh tế của các đơn vị thành viên Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn để viết bài đăng trên báo Tiền Phong.



Quá trình làm việc, do nắm được thông tin về tình hình thực hiện các dự án kinh tế của các Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn còn gặp khó khăn, Phan Hà Bình đã đến trụ sở Tập đoàn này hẹn gặp bà Nguyễn Cẩm Phương – Giám đốc truyền thông yêu cầu đưa tiền, nếu không được đáp ứng thì những thông tin có nội dung ảnh hưởng xấu đến uy tín doanh nghiệp sẽ được đăng trên báo Tiền Phong, bà Phương đã từ chối yêu cầu trên.



Bị từ chối chi tiền, trong tháng 9 và tháng 10/2010, Phan Hà Bình đã viết 3 bài đăng trên báo Tiền Phong với nội dung gây bất lợi cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn.



Sau khi báo đăng, Phan Hà Bình đã nhiều lần chủ động liên hệ và gây áp lực yêu cầu bà Phương chi 200 triệu đồng và 1.000 USD để ông này không tiếp tục viết bài đồng thời viết một bài khác lấy lại uy tín cho doanh nghiệp.



Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 13/10/2010, khi ông Bình đang nhận 220 triệu đồng từ bà Phương tại nhà hàng Nhật Hạ (đường Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM) thì bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt giữ.



Ngoài ra, trong quá trình thu thập thông tin để viết bài trước đó, khoảng tháng 3/2009, Phan Hà Bình phát hiện trong bản cáo bạch của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài có phần không chính xác nên đã chủ động liên hệ với giám đốc công ty là ông Bùi Đình Hưng rồi từ đó buộc ông Hưng phải chi cho Bình 1.000 USD tại quán cà phê Zenta (đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1).



Quá trình điều tra, ông Bình đã nộp lại cho Cơ quan điều tra 1.000 USD để khắc phục hậu quả.



Theo M. Phượng (VNN)