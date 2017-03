Cứu nhiều ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa

Chiều 11-2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 - DaNang MRCC cho biết tàu cứu nạn mang số hiệu SAR 412 của đơn vị đã ứng cứu 11 ngư dân trên hai tàu của Bình Định bị chìm ở vùng biển Hoàng Sa.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 10-2, DaNang MRCC nhận được tin báo cứu nạn của tàu cá BĐ 95569 TS do ông Trần Văn Quốc (quê Bình Định) làm thuyền trưởng. Tàu này đang khai thác thủy sản tại vùng biển Hoàng Sa (cách Đà Nẵng khoảng 220 hải lý về hướng đông) thì bị gãy trục láp, trôi dạt và va vào bãi đá ngầm. Tàu nghiêng hẳn về một bên và có nguy cơ bị chìm. Sáu ngư dân trên tàu phải vật lộn với sóng biển, cố gắng cầm cự để tàu không chìm hẳn.



Tàu cứu nạn SAR 412 trong một lần cứu nạn các ngư dân gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa. Ảnh: TT

Cùng thời điểm, DaNang MRCC tiếp tục nhận được tin cứu nạn của tàu cá BĐ 95427 TS do ông Trần Kim Chung (cùng quê Bình Định) làm chủ bị chìm tại vùng biển Hoàng Sa. Sau khi tàu chìm, năm thuyền viên trên tàu phải di chuyển qua thuyền thúng để thoát nạn. Những ngư dân này đã trôi dạt nhiều giờ liền trên vùng biển có thời tiết xấu. Vị trí tàu gặp nạn cách bờ biển Đà Nẵng ở khoảng cách hơn 200 hải lý.

Ngay khi tiếp nhận thông tin trên, DaNang MRCC đã điều tàu cứu nạn SAR 412 lên đường ứng cứu 11 ngư dân trên hai tàu bị nạn. Đến khoảng 5 giờ sáng 11-2, tàu đã cứu được năm thuyền viên trên tàu BĐ 95427 TS đang bị trôi dạt trên thuyền thúng. Các ngư dân này đều trong tình trạng mệt mỏi, sức khỏe yếu do phải vật lộn với sóng lớn. Ngay khi chuyển qua tàu SAR, các nhân viên cứu nạn đã hỗ trợ về y tế, thực phẩm cho ngư dân, đồng thời hướng tàu SAR đến khu vực tàu BĐ 95569 TS gặp nạn để cứu sáu thuyền viên còn lại.

Khoảng ba tiếng sau tàu cứu nạn mới tiếp cận tàu cá bị chìm tại bãi cạn khu vực đảo chìm Chim Yến (nằm giữa trung tâm quần đảo Hoàng Sa). Các thuyền viên trên tàu cá đã được di chuyển sang tàu SAR 412 để khẩn trương quay về đất liền. Khoảng 21 giờ cùng ngày, tàu SAR 412 đưa các thuyền viên bị nạn cập cảng Đà Nẵng.

Vào rạng sáng cùng ngày, tàu SAR 274 của DaNang MRCC cũng đã đưa một ngư dân bị nạn khác trên biển vào bờ cấp cứu an toàn. Trước đó, vào chiều 10-2, tàu ĐNa 3427 do ông Đoàn Văn Màu (ngụ quận Sơn Trà, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng đang hành nghề tại khu vực biển cách Đà Nẵng khoảng 80 hải lý về hướng bắc thì ngư dân Trần Công Diệp (ngụ phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đi trên tàu bị chân vịt đánh trúng người. Do mất nhiều máu nên ngư dân lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Nhận được tin báo, tàu SAR 274 đã cùng hai bác sĩ thuộc Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng lên đường cứu nạn. Đến đêm 10-2, hai tàu gặp nhau và di chuyển nạn nhân qua tàu SAR để quay về bờ sơ cứu. Hiện anh Diệp đã qua cơn nguy kịch.