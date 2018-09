Cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố

Nhiều người bị khởi tố vì liên quan Vũ “nhôm” Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”), chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và là cổ đông của nhiều công ty khác. Tháng 12-2017, Vũ “nhôm” bị truy nã. Ngày 20-12-2017, Bộ Công an phát đi thông báo cho biết cơ quan điều tra đã tiếp nhận, bắt bị can Vũ để điều tra theo quy định của pháp luật. Đến ngày 7-2, ông Vũ bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, TP khác. Ngày 30-7, TAND Hà Nội tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ chín năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Đến ngày 9-8, ông lại bị khởi tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong quá trình điều tra vụ án, công an đã khởi tố ông Phan Hữu Tuấn (nguyên tổng cục phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công an), ông Nguyễn Hữu Bách (cán bộ Bộ Công an) cùng về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Các ông Trần Văn Minh (nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011); Văn Hữu Chiến (nguyên chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014) bị khởi tố về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai. Các bị can Nguyễn Điểu (nguyên giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng), Trần Văn Toán (nguyên phó giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng) và Lê Cảnh Dương (giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng) bị khởi tố tội vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai. Bốn cựu lãnh đạo doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng cũng bị khởi tố vì liên quan đến ông Vũ gồm các ông: Trần Phi (nguyên tổng giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng), Nguyễn Công Lang (nguyên giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng), Huỳnh Tấn Lộc (nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng), Phan Ngọc Thạch (nguyên chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Đà Nẵng).