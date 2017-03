Cứu sáu ngư dân đắm tàu

Tối 20-2, tàu câu mực BĐ-96150 TS (do ông Tôn Huy Khương, 41 tuổi, ngụ Hoài Nhơn (Bình Định) làm thuyền trưởng) đang đánh bắt trên biển Đông bị nước tràn vào làm các bình ắcquy hết điện, máy chính tàu không hoạt động, lại gặp sóng to gió lớn nên bị chìm dần xuống biển. Nhận được tín hiệu cấp cứu, Bộ đội biên phòng tỉnh đã điều tàu BT-94121 TS, hiệu Nguyện Mai do ông Phan Văn Nguyện, ngụ huyện Bình Đại làm thuyền trưởng cùng bốn thuyền viên đến cứu. Sau hơn 12 giờ vật lộn với sóng biển, tàu của ông Nguyện đã cứu sống toàn bộ sáu ngư dân, riêng chiếc tàu bị nạn chìm sâu dưới biển, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 600 triệu đồng.

H.NAM - N.BÌNH