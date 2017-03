Cứu sống 15 ngư đân bị đâm chìm tàu trên biển

Sáng 12-12, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng nhận được tín hiệu từ tàu cá mang số hiệu NA 90144 TS do anh Hoàng Luận (59 tuổi, trú khối Hồng Thái, phường Quỳnh Phương, thị Hoàng Mai, Nghệ An) kêu cứu do bị một tàu mang số hiệu đăng ký ở Thanh Hóa đâm vào mạn tàu rồi bỏ chạy. Cú đâm mạnh khiến tàu NA 90144 TS chở 15 ngư dân chìm dần xuống biển. Vị trí tàu bị đâm cách đất liền tới 80 hải lý.

Nhận được thông tin, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã điều động tàu CN 09 số hiệu BP 06.19.01 cùng gồm 15 cán bộ, chiến sĩ của Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An) ra khơi cứu nạn.

Đầu giờ chiều 12-12, tàu cứu nạn BP 06.19.01 đã liên lạc được với tàu bị nạn qua tần số rồi đến cứu sống tất cả 15 ngư dân nêu trên.

Do cách bờ khá xa, dự kiến sáng 13-12, tàu cứu nạn BP 06.19.01 sẽ đưa 15 ngư dân và lai dắt con tàu NA 90144 TS vào đến bờ.

Hiện Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đang phối hợp Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa và cơ quan chức năng điều tra vụ đâm tàu trên.