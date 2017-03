Cứu sống 4 người trong chiếc xe lật nhào

Theo Công an xã Nam Hưng (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết vụ tai nạn xảy ra khoảng 13g ngày 6-9, trên quốc lộ 15 (đoạn qua xóm 1, xã Nam Hưng). Vào thời điểm trên, xe ô tô con Innova mang biển số tỉnh Nghệ An 37A-135.15 do anh Bùi Xuân Bình (39 tuổi, trú tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn) điều khiển, chở theo ba người chạy hướng huyện Đô Lương (Nghệ An) về thị trấn Nam Đàn.



Người dân đang nỗ lực cứu người trong xe bị lật

Đến vị trí trên, chiếc xe bất ngờ mất lái, lao lên mép cầu rồi lao xuống cống nước. Bánh trước của xe bị văng ra, chiếc xe lật nghiêng, rơi hẳn xuống mương nước, đầu xe hư hỏng nặng, kính chắn gió của xe bị vỡ nát.

Tài xế nhanh chóng thoát được ra ngoài và cùng với người dân xung quanh tìm mọi cách đưa ba người bị kẹt trong xe ra ngoài. Nhờ sự chủ động và nhanh nhạy của người dân xung quanh, trước khi lực lượng chức năng có mặt, cả bốn người đi trên chiếc xe đã được đưa ra khỏi thân xe đã lật ngược an toàn dù mỗi người bị thương khá nặng.

Các nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng hiện đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.