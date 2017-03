Cứu sống bảy ngư dân bị chìm tàu trên biển

Rạng sáng 13-6, tàu cá NA-2282TS chở những ngư dân trên đang cách lạch Vạn (huyện Diễn Châu) khoảng 7 hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm. Các ngư dân phải bơi trên biển trong tình trạng đói rét và kiệt sức trước khi được người của tàu NA-2675TS phát hiện và cứu vớt.

Theo ông Nghĩa, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, biển động mạnh nên công tác tìm và trục vớt con tàu bị chìm của ông Vinh gặp khó khăn.

Cũng trong sáng 13-6, tàu câu mực NA-1166TS của ông Nguyễn Hồng Dương (xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc) bị sóng đánh chìm trên vùng biển Nghệ An. Rất may, ông Dương cùng hai ngư dân trên tàu được tàu gần đó phát hiện và cứu kịp thời.

Cho đến ngày 14-6, ông Võ Văn Chính (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) - người trên tàu NA-90682 bị chìm do bị tàu lạ đâm tại vùng biển Nghệ An đêm 4-6 vẫn chưa được tìm thấy.

ĐẮC LAM