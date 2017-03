Cứu sống cháu bé mắc bệnh vàng da sơ sinh hiếm gặp

Đây là ca bệnh nặng và hiếm gặp vì trẻ bị vàng da sớm sau sinh khoảng hai giờ đồng hồ. Trước đó, bố mẹ của cháu đã sinh hai con, nhưng cả hai đều tử vong do thiếu máu chưa rõ nguyên nhân sau sinh vài giờ.

BS Lê Thị Hà, Phó khoa Hồi sức sơ sinh (BV Nhi Trung ương), cho biết cháu D. được các bác sĩ tiến hành thay máu nhiều lần kết hợp truyền IVIG để hạn chế tán máu, song phải đến lần thay máu thứ ba tình trạng tán máu của trẻ mới có những chuyển biến khả quan. Đến nay, tuy vẫn cần hỗ trợ oxy, song bé đã cai được máy thở, hấp thụ dinh dưỡng qua đường ăn sonde tốt hơn.



Cháu D. đang dần ổn định sức khỏe

Theo BS Hà, có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng vàng da ở trẻ sơ sinh song nguyên nhân quan trọng nhất là do sự bất đồng nhóm máu giữa mẹ và con . Biểu hiện bệnh là trẻ ngoài bị vàng da còn bị thiếu máu, xuất huyết, gan to, lách to. “Những trẻ sơ sinh bị vàng da tán huyết nếu không được chữa trị kịp thời có thể gánh chịu những biến chứng nghiêm trọng như: thiếu máu nặng, tổn thương não, suy tim…” – BS Hà cho biết. “Các mẹ hãy bắt đầu chăm sóc tiền sản định kỳ sớm đồng thời theo dõi thai nhi qua siêu âm để phát hiện kịp thời các dấu hiệu thiếu máu của bào thai”, bác sĩ căn dặn thêm.

Cháu D. là trường hợp mà tình trạng vàng da do tán máu xuất hiện rất sớm nhưng cũng rất may mắn vì được can thiệp kịp thời. Đã qua cơn nguy kịch nhưng bé D vẫn đang được các BS, điều dưỡng khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh tích cực chăm sóc và điều trị.

HUY HÀ