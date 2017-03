Cứu tàu ngư dân gặp nạn trên biển

Tàu Trường Sa 20 của Vùng 4 đang kéo tàu BĐ-96430TS, do ông Lý Nguyên Tâm (trú huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, trên tàu có bảy ngư dân, về cảng Ba Ngòi (TP Cam Ranh, Khánh Hòa). Trưa 3-1, tàu BĐ-96430TS đang đánh cá cách mũi Cam Ranh 49 hải lý về phía đông nam thì bị gãy trục lái, trôi tự do. Đến tối cùng ngày, Bộ Tư lệnh Hải quân nhận được tin báo đã điện ngay cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân điều tàu ra ứng cứu. Rạng sáng 4-1, tàu Trường Sa 20 tiếp cận được tàu BĐ-96430TS. Tuy nhiên, do sóng lớn nên các ngư dân không lên được tàu Trường Sa 20 nhưng sức khỏe vẫn ổn định. Cũng theo Đại tá Bình, dự kiến rạng sáng hôm nay (5-1), tàu BĐ-96430TS sẽ cập cảng Ba Ngòi, sau đó được bàn giao cho bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 4-1, ông Nguyễn Thanh Đôn, Chủ tịch UBND xã Quảng Phúc (Quảng Trạch, Quảng Bình), cho biết đã liên lạc được với tàu cá QB-93977TS do ông Nguyễn Văn Chuân làm thuyền trưởng. Trước đó, gia đình ông Chuân báo với UBND xã về việc tàu cá trên bị mất liên lạc, đồng thời đưa hai tàu cá đi tìm.

NHÓM CTV