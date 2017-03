Đã bắt được hai nghi can

(PLO) - Ngày 15-1, tin từ công an tỉnh Bình Dương cho biết Công an TX Thuận A đã bàn giao hai nghi can Trần Chí Nguyện (Sóc Trăng) và Nguyễn Thị Diệu (Kiên Giang) cho Phòng PC 45 Công an tỉnh thụ lý, điều tra vụ giết người xảy ra tối 12-1 tại phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An khiến anh Võ Văn Thành (ngụ TX Thuận An) tử vong (Pháp Luật TP.HCM đã thông tin).