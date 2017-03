Đã cấp nước cho hơn 70.000 hộ dân Hà Nội

Theo Đan Hạ (TNO)



Ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng kinh doanh nước sạch (Viwaco), cho biết đến 21 giờ tối qua, đơn vị này đã khắc phục xong sự cố. Đúng như dự kiến, trước 6 giờ sáng nay, các hộ dân ở quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai và hai huyện Từ Liêm, Thanh Trì đã được cấp nước sạch trở lại. Tuy nhiên, ở một số địa điểm trong vài ngày tới mới có nước do phải chờ áp lực trong đường ống mạnh lên.Cũng theo ông Việt, trong thời gian tới, đường ống dẫn nước này vẫn chưa hết nguy cơ bị vỡ do lớp nền dưới đường ống ở đại lộ Thăng Long chưa ổn định, còn khả năng sụt lún. Để ứng phó với sự cố này, Viwaco đã lập đội phản ứng nhanh, sẵn sàng khắc phục những sự cố bất ngờ. Hiện Viwaco đang có kế hoạch xây dựng đường ống nước sạch dự phòng từ Hòa Bình về Hà Nội để cấp nước cho Thủ đô khi xảy ra sự cố.Giải thích về việc đơn vị này chưa xây bể chứa nước dự phòng, ông Việt cho hay, do chưa thống nhất giữa các bên đối tác. Sau khi thống nhất, chỉ cần 6 tháng có thể xây dựng xong công trình. Ông Việt cũng không tiết lộ khi nào sẽ triển khai xây dựng bể chứa.Trước đó, sau sự cố vỡ đường ống nước vào tháng 2.2012, Viwaco đã “hứa hẹn” xây dựng bể chứa nước dự phòng dung tích 60.000 m3, có thể cấp nước trong 1 tuần nhưng đến nay chưa thực hiện.