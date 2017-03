Đã có 22 người chết vì tai nạn giao thông ngày đầu tiên nghỉ lễ

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ngày đầu đợt nghỉ lễ 30/4-1/5, số lượng phản ánh của người dân qua điện thoại đường dây nóng của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã giảm đáng kể so với dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Cụ thể, ngày 28/4, đường dây nóng nhận được gần 40 cuộc gọi và 10 tin nhắn với nội dung phản ánh về tình trạng xe khách chở quá số khách quy định và tăng giá vé, hiện tượng xe quá tải. Điển hình là việc phản ánh xe khách 30 chỗ, nhồi nhét 100 người trên tuyến Móng Cái-Nam Định và tăng giá vé 100.000 lên 150.000 đồng trên tuyến Giáp Bát-Thanh Hóa.

“Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh, xe khách tuyến Giáp Bát-Thanh Hóa đã trả lại hành khách tiền tăng giá vé,” ông Nguyễn Trọng Thái cho biết.

Liên quan đến việc kiểm tra, xử lý các vi phạm giao thông, thống kê của Ủy ban An toan giao thông Quốc gia cho thấy, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 9.189 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp kho bạc Nhà nước gần 3,4 tỷ đồng; tạm giữ 61 xe ôtô, 1.046 xe môtô; tước 170 giấy phép lái xe. Lực lượng Cảnh sát đường thủy toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 169 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp kho bạc Nhà nước 27,6 triệu đồng.

Đánh giá về tình hình giao thông trong ngày hôm nay, theo ông Nguyễn Trọng Thái, ngay từ sáng sớm ngày 28/4, ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ một số tuyến giao thông cửa ngõ của thành phố Hà Nội đã xảy ra ùn tắc. Tuyến đường vành đai 3 trên cao ùn tắc kéo dài trên toàn tuyến, tính đến 10 giờ sáng mật độ phương tiện vẫn khá đông, kéo dài từ đường dẫn Khuất Duy Tiến đến nút xuống Quốc lộ 1A mới. Tuyến đường Quốc lộ 1A cũ cũng xảy ra tình trạng ùn tắc do mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng cao, đặc biệt là xe máy.

Trái ngược với Thủ đô Hà Nội, đường phố Thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 28/4 thông thoáng lạ thường, theo ghi nhận chỉ xảy ra tình trạng ùn tắc nhẹ trên đường cao tốc Sài Gòn-Đồng Nai và trạm thu phí Phước Long./