Đã có kết quả xét nghiệm hải sản tươi sống ở 4 tỉnh miền Trung

Ngư dân Quảng Trị vận chuyển cá lên bờ sau chuyến đánh bắt hải sản ngoài khơi xa. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN

Từ ngày 28-4 đến 6-5, Cục An toàn Thực phẩm phối hợp với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã cử các đoàn công tác vào bốn tỉnh miền Trung là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế để lấy mẫu và xét nghiệm.



Kết quả xét nghiệm cho thấy trong 139 mẫu hải sản tươi sống, mẫu nước sử dụng và rau ăn tại khu vực xuất hiện hiện tượng cá chết, có 97 mẫu hải sản tươi sống đạt chỉ số an toàn. Còn lại là các mẫu rau và nước sử dụng cũng đều nằm trong ngưỡng cho phép.



Ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm, cho biết trong số các mẫu hải sản tươi sống được lấy xét nghiệm, hầu hết là hải sản đánh bắt xa bờ.



Ông Long cũng cho biết ngoài việc lẫy mẫu xét nghiệm như trên, Cục An toàn Thực phẩm còn tổ chức lấy các mẫu thủy hải sản tươi sống hai lần vào buổi sáng và chiều ở bốn tỉnh miền Trung để gửi ra Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia ở Hà Nội xét nghiệm xác định độc tố. Kết quả xét nghiệm có trong ngày hôm sau để phục vụ công tác tuyên truyền sử dụng thực phẩm và báo cáo Chính phủ cùng các bộ, ngành liên quan.



Từ ngày 6 đến 18-4 vừa qua, khu vực ven biển thuộc địa phận các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế đã xảy ra hiện tượng thủy sản nuôi trồng và thủy, hải sản tự nhiên chết bất thường, không rõ nguyên nhân, gây thiệt hại về kinh tế, môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động nuôi trồng, khai thác, sản xuất, kinh doanh thủy, hải sản, gây tâm lý hoang mang cho người dân.



Ngay sau khi xảy ra sự việc, các bộ, các địa phương liên quan đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động triển khai các hoạt động kiểm tra, lấy mẫu, xác định nguyên nhân, thực hiện các biện pháp khắc phục, tổ chức thu gom, xử lý môi trường, hướng dẫn, khuyến cáo bà con ngư dân các giải pháp nuôi, khai thác, tiêu thụ thủy, hải sản phù hợp nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống người dân.



Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, trực tiếp đi thị sát tình hình để chia sẻ khó khăn với người dân và có những giải pháp khắc phục hậu quả./.

