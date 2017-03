Đã di dời quả bom đến vị trí cách ly

Được biết, cơ quan chức năng sẽ đưa quả bom về khu vực một trường bắn để cách ly và xử lý sau đó.

Biển báo nguy hiểm đã được tháo gỡ sau khi cơ quan chức năng đưa quả bom đến khu vực cách ly chiều 18-4- ảnh: TK

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 15-4 trong quá trình thi công công trình cáp quang trên tỉnh lộ My Xuân- Hòa Bình, đơn vị thi công đã tiến hành xúc đất và đụng trúng quả bom trên nằm dưới lòng đất. Ngay lập tức, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng huyện đã cắm biển cảnh báo, cử người canh giữ và khoang vùng khu vực quả bom để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên khi nghe thông tin trên, nhiều người dân và học sinh học tại các trường học gần khu vực trên hiếu kỳ, kéo tới coi khá đông. Sau khi thống nhất phương án tháo gỡ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành cử lực lượng công binh tháo gỡ quả bom trên vào giờ vắng người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

TRÙNG KHÁNH