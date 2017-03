Đà Lạt rét 10,3 độ C

Ở Bắc bộ rét đậm nhiều nơi, tuy ban ngày có nắng, nhiệt độ 17-18 độ C, nhưng ban đêm nhiệt độ hạ thấp xấp xỉ 10 độ C, vùng núi dưới 7 độ C, một số nơi rất thấp như Sa Pa (Lào Cai) 1,7 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1,3 độ C.



Các tỉnh miền Trung nhiệt độ ban đêm cũng xuống 12-16 độ C, riêng vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế xuống 7-11 độ C.



Giá lạnh lan sâu xuống Tây nguyên và Nam bộ, tại Đà Lạt (Lâm Đồng) nhiệt độ xuống 10,3 độ C, miền Đông Nam bộ 18-19 độ C; TP.HCM 19 độ C, mức thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay. Dự báo, giá rét ở các khu vực còn tiếp tục trong ít nhất 3-4 ngày tới.



Theo Quang Duẩn - Mai Vọng (TNO)