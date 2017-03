Đà Nẵng: 2 đối tượng côn đồ lãnh án tử hình

Các bị cáo còn lại là Nguyễn Việt Hùng (SN 1981, trú phường An Hải Bắc); Nguyễn Quang Long (SN 1989, trú phường An Hải Tây); Lê Quang Tiến (SN 1987, trú phường An Hải Bắc); Trần Quốc Minh (SN 1989, trú phường An Hải Tây); Hoàng Xuân Hùng (SN 1990, trú phường Thọ Quang); Ngô Lê Trung Hiếu (SN 1987, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà); Nguyễn Trần Thanh Quang (SN 1984, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê); Nguyễn Quốc Việt (SN 1983, không nơi cư trú nhất định) bị tuyên phạt từ 7 đến 15 năm tù giam về hành vi “Giết người”.

Các bị cáo (mặc thường phục) đang nghe Hội đồng xét xử Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên án sáng 11-5

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 ngày 11-4-2007, tại quán bar cà-phê nhạc trẻ No.1 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), trong lúc khiêu vũ, do giẫm đạp chân nhau nên xảy ra xô xát giữa hai nhóm thanh niên.

Nhóm thứ nhất gồm Lê Minh Sơn (Ty già, SN 1976, trú K122/8-Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng); Huỳnh Thị Kim Liên (SN 1979, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê); Huỳnh Bá Trọng, Đặng Ngọc Tuấn, Lê Xuân, Phan Văn Thành, Hồ Đức Trọng, Phan Bá Nhân, Trần Phan Anh Vũ và 3 người không xác định được lai lịch.

Nhóm thứ 2 gồm Phan Gia Lợi và các đối tượng Vũ, Hưng, Đù (không xác định được lai lịch).

Trong lúc xô xát, hai nhóm đã dùng vỏ chai, ly bia trong quán ném nhau làm Đặng Ngọc Tuấn (nhóm Ty già), Phan Gia Lợi, Trần Công Vinh bị thương nhẹ. Sau khi rời khỏi quán No.1, hai nhóm bỏ đi và tập hợp lực lượng; nhóm của Lợi có thêm Nguyễn Việt Hùng, Huỳnh Tấn Huy, Nguyễn Quang Long, Trần Quốc Minh, Hoàng Xuân Hùng, Ngô Lê Trung Hiếu, Nguyễn Quốc Việt, Lê Quang Tiến và Nguyễn Trần Thanh Quang.

Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, khi đang tập trung tại ngã ba Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn), phát hiện Lê Minh Sơn cùng đồng bọn đang chạy xe trên đường Nguyễn Văn Thoại về hướng biển T20, nhóm của Phan Gia Lợi đuổi theo.

Đến hết dốc đường Nguyễn Văn Thoại thì hai nhóm chạm mặt và dùng gạch, đá, cây, gậy... đánh nhau gây náo loạn cả khu vực. Huỳnh Tấn Huy (nhóm của Phan Gia Lợi) lao đến dùng cây đánh vào đầu Sơn, Sơn bỏ chạy vào hẻm 38 đường Nguyễn Văn Thoại, Huy cầm mác đuổi theo. Sơn chạy được một đoạn thì bị vấp ngã và bị Huy chém 3-4 nhát vào đầu. Phan Gia Lợi và 2 tên đi cùng (không xác định được lai lịch) chạy đến nơi cũng tiếp tục dùng dao, mác, cây, đánh, chém Sơn cho đến chết. Lúc này, phát hiện có Công an đến nên nhóm của Lợi chạy về ngã ba Non Nước.

Sau khi thấy Sơn chết, Huỳnh Bá Trọng (nhóm của Lê Minh Sơn) tập hợp lực lượng để tìm nhóm của Lợi. Tại ngã ba Non Nước, hai nhóm gặp nhau và tiếp tục dùng gạch, đá, cây, dao, kiếm đánh nhau. Trọng ném 2 con dao về phía Huỳnh Tấn Huy nhưng không trúng và bị Huy dùng mác chém vào mặt, làm nứt sọ trán, vỡ xương hàm má phải, hỏng một mắt, thương tích 78%.

Đến giữa tháng 8-2007, lần lượt các đối tượng nói trên đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ, khởi tố. Vụ án đã được Toà án nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử vào giữa năm 2008 về hai tôi danh là “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” nhưng sau đó Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao đã hủy bản án để điều tra lại.

Quá trình điều tra, truy tố lại, các đối tượng Hoàng Xuân Hùng, Nguyễn Trần Thanh Quang, Trần Công Vinh, Trần Quốc Minh, Nguyễn Quang Long, Lê Quang Tiến, Ngô Lê Trung Hiếu bị chuyển tội danh từ tội gây rối trật tự công cộng sang tội “Giết người”.

Theo Nguyễn Hùng (SGGPO)