Đà Nẵng: 825 tỉ đồng chống sạt lở bờ biển, bờ sông

Cụ thể, tiến hành chống sạt lở tại đê, kè Mân Quang; kè sông Cu Đê; kè sông Quá Giáng; kè sông Vĩnh Điện; kè sông Túy Loan và đê, kè biển Liên Chiểu. Thời gian thực hiện từ năm 2016 đến 2020 với tổng mức đầu tư hơn 825 tỉ đồng.

Theo UBND TP Đà Nẵng, những vị trí trên đang hình thành các khu dân cư có mật độ lớn, hằng năm vào mùa mưa bão phải đối diện với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Việc đầu tư các công trình có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do thiên tai, bảo vệ an toàn khu vực đất liền, chống sạt lở thềm sông...

LÊ PHI