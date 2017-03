Đà Nẵng: Bắn pháo hoa tại 4 điểm dịp tết Tân Mão

Theo đó, 4 địa điểm bắn pháo hoa cụ thể như sau: Điểm 1, tại cảng Đà Nẵng thuộc phường Thạch Thang (quận Hải Châu); điểm 2, tại bờ Đông sông Hàn, thuộc phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, đối diện điểm 1 bên kia sông Hàn); điểm 3, tại bờ tây sông Hàn (đầu đường Lê Hồng Phong), phía trước bên trái khách sạn Green Plaza thuộc phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) và điểm 4 tại bờ đông sông Hàn, trước khách sạn Trendy thuộc phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, đối diện điểm 3 bên kia sông Hàn).



Thời gian bắn tại mỗi điểm 15 phút, bắt đầu bắn từ 00 giờ 00 ngày 3/2/2011 (tức mùng 1 Tết âm lịch Tân Mão) được tính theo giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Tổng số pháo hoa được sử dụng là 2.000 quả, mỗi điểm 500 quả. UBND thành phố cũng đã giao trách nhiệm cho các sở ban ngành liên quan có kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau khi bắn tại các điểm, bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn.





Theo Công Bính (Dân trí)