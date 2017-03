Đà Nẵng bắn pháo hoa trên biển chào năm mới

Ngày 23-12, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã giới thiệu chương trình “bắn pháo hoa chào xuân 2016” sẽ diễn ra trên bãi biển Phạm Văn Đồng.



“Đặc sản” pháo hóa trình diễn trên sông Hàn của Đà Nẵng

Dự kiến sẽ có 553 quả pháo tầm cao, 176 giàn pháo tầm trung, tầm thấp phụ trợ và năm vòng xoay nghệ thuật tạo hiệu ứng mang lại cho người dân và du khách một không gian hoành tráng trước biển. Riêng phần bắn pháo hoa sẽ do Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng thực hiện. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ tổ chức các chương trình ca nhạc, các trò chơi thể thao, giải trí, ảo thuật... phục vụ khán giả. Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo Sở VH-TT&DL phối hợp với Công an TP và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân đến tham gia lễ hội.