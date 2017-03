Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thuốc lá lậu

Chiếc xe tải chở thuốc lá lậu bị phát hiện, bắt giữ.

Tại thời điểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải mang BKS 43C - 04509 do tài xế Vũ Đình Nhừ (trú xã Bình Minh, Bình Giang, Hải Dương) điều khiển hướng từ Bắc vào Nam có chở 12 kiện hàng chứa thuốc lá lậu. Hầu hết là thuốc lá hiệu JET được bao bọc bằng các túi nilon, cất giấu trong gầm xe, cabin và khoang thứ hai phía sau xe. Cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ lô hàng để điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào đêm ngày 31-7, Chi cục QLTT Đà Nẵng phối hợp với Trạm CSGT cửa ô Hòa Phước bắt giữ xe tải mang BKS 51C – 235.72 do tài xế Nguyễn Thúy Hòa (ngụ Diên Khánh, Khánh Hòa) điều khiển chở 12.000 bao thuốc lá lậu từ Quảng Trị vào Bình Định. Vụ việc đã được chuyển sang Cơ quan công an để củng cố hồ sơ, xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

LỆ THỦY