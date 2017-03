Đà Nẵng: Cấm chúc tết, quà cáp cho lãnh đạo

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trong ngày 20-12 đã ký Văn bản số 873 về việc thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

Văn bản được ban hành nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về tổ chức các hoạt động và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhân dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Đồng thời, quán triệt nghiêm túc tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.



Bí thư Đà Nẵng đề nghị tổ chức không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động cá nhân trong dịp tết. Ảnh: LÊ PHI

Theo Bí thư Đà Nẵng, Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội TP thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:



Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, quan tâm chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các đối tượng xã hội có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết.

Tổ chức các hoạt động thiết thực mừng xuân Đinh Dậu 2017 gắn với kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc trung ương, 87 năm thành lập Đảng (3-2).

Dịp tết Nguyên đán và kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng không tổ chức đón tiếp khách tại trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền.

Không tổ chức đi thăm, chúc tết các địa phương, đơn vị; nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà tết cho cấp trên; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động cá nhân trong dịp tết.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, phòng, chống cháy nổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị bố trí cán bộ, nhân viên trực hợp lý để bảo đảm các dịch vụ công, xử lý kịp thời các công việc trong đợt nghỉ tết, bảo đảm các hoạt động diễn ra thông suốt, hiệu quả.

Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp tết. Chủ động, tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện chương trình thành phố “4 an”, chủ trương văn hóa, văn minh đô thị.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công văn này.

Giao Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp theo dõi tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả thực hiện.