Đà Nẵng cấm ô tô qua cầu sông Hàn giờ cao điểm

Ngày 24-9, ông Trần Đình Quỳnh, Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng, cho biết Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đã thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở GTVT, cho phép lắp đặt biển báo cấm ô tô lưu thông qua cầu sông Hàn trong giờ cao điểm.

Cụ thể buổi sáng từ 6 giờ đến 8 giờ và buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ sẽ cấm ô tô lưu thông qua cầu này. Việc làm này nhằm giảm ách tắc cục bộ tại các nút giao thông khi qua cầu sông Hàn vào giờ cao điểm hiện đang diễn ra trầm trọng.

Kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông vận tải năm 2015-2016.

TP Đà Nẵng sẽ cấm ô tô qua cầu sông Hàn vào các giờ cao điểm. Ảnh: LÊ PHI.

Phó chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn giao Sở GTVT căn cứ các chủ trương nêu trên chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời phối hợp với Sở TT&TT thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết, chủ động khi tham gia giao thông tại khu vực.

Giao Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Sở GTVT và công an các quận Hải Châu, Sơn Trà và các đơn vị liên quan bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực.

Ngoài ra, TP Đà Nẵng cũng đang tính tới việc quay cầu sông Hàn sớm hơn để phục vụ du lịch. Trước đây cầu này quay lúc 1 giờ sáng đến 4 giờ sáng đóng lại nhưng tới đây có thể cầu sẽ quay sớm hơn.