Đà Nẵng căng mình chống bão

Theo dự báo, vào chiều 12-9, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Nam-Bình Định khoảng 170 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 8-9. Do ảnh hưởng của hoàn lưu ATNĐ kết hợp với đới gió đông bắc, ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên đã có mưa với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, một số có mưa rất to như: An Chỉ (Quảng Ngãi) 200 mm; Sông Vệ (Quảng Ngãi) 190 mm; Hoài Ân (Bình Định) 170 mm; Bồng Sơn (Bình Định) 230 mm;… Tại đảo Lý Sơn đã có gió giật mạnh cấp 7. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa dông, lốc kèm gió giật mạnh. Đến 22 giờ ngày 12-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Nam-Bình Định khoảng 100 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 9-10. Do ảnh hưởng của ATNĐ sau mạnh lên thành bão, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua (Đà Nẵng-Quảng Ngãi) cấp 8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 3-4 m, biển động mạnh.