Đà Nẵng căng mình chống bão số 4

Khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên sẽ có mưa rất to Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối 12-9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 4 trên biển Đông. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão kết hợp với đới gió đông bắc, ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên đã có mưa với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, một số nơi mưa rất to. Tại đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa giông, lốc kèm gió giật mạnh. Hồi 18 giờ ngày 12-9, vị trí tâm bão cách bờ biển Quảng Nam - Bình Định khoảng 160 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 9-11. Trong 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Đến khoảng ngày 14-9, khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận - Cà Mau liên tục có mưa giông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9, sóng biển cao 2-3 m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. Do ảnh hưởng của bão, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên từ ngày 12 đến 14-9 có mưa vừa, mưa to đến rất to (phổ biến 100-200 mm). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa, khu vực Nam Bộ và Nam Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (50-100 mm) kèm gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. _________________________ VNA không khai thác nhiều chuyến bay Ngày 12-9, hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết vì thời tiết xấu, không đủ điều kiện khai thác tại sân bay Buôn Ma Thuột, hãng đã chuyển hướng hạ cánh một chuyến bay từ Hà Nội đi Buôn Ma Thuột sang TP.HCM. Hãng sẽ không khai thác nhiều chuyến bay đến sân bay này trong hôm nay.