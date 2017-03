Đà Nẵng: Chính quyền đối thoại với dân vụ 'biến' công viên thành bãi đậu xe

Theo đại diện Viện Quy hoạch TP Đà Nẵng, TP có phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Vận tải, dịch vụ du lịch và thương mại Triết Thuần quy hoạch xây dựng bãi đậu xe trên khu vực đất đường Võ Thị Sáu-Nguyễn Hữu Cảnh (phường Thuận Phước) gần 6.000 m2. Bãi đậu xe gồm: nhà điều hành 120 m2, bãi cỏ, hàng rào mềm..., tuy nhiên hiện nay đang vấp phải sự phản đối của người dân.

"Chúng tôi tha thiết giữ lại công viên này"

Bà Lê Thị Thuận (Chủ tịch UBND Thuận Phước) cho hay bãi đậu xe này được quy hoạch từ năm 2010. Từ năm 2010 đến nay tuy bãi đậu xe đã hình thành nhưng chưa có ai đậu, đỗ. Thế nhưng đang có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc quy hoạch bãi đậu xe này. “Một bên ủng hộ làm bãi đậu xe để có chỗ đậu xe nhưng cũng có nhiều ý kiến không đồng tình” - bà Thuận nói.

Theo bà Thuận, người dân lo lắng và có kiến nghị gửi UBND TP là bãi đậu xe nằm trên cống hộp (trước đây khu đất này là đầm lầy và hiện phía dưới khu đất là hệ thống cống thoát nước của TP - PV) sẽ không an toàn; khi hình thành bãi đậu xe thì phát sinh nhiều dịch vụ đi kèm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khu vực; người dân còn lo lắng sẽ gây ra tiếng ồn, bụi bặm… ô nhiễm môi trường; bãi đậu xe lại nằm trong khu vực dân cư và trước Trường Tiểu học Võ Thị Sáu sẽ gây bất ổn an toàn giao thông ảnh cho trẻ…

Khu vực đất công viên sẽ biến thành bãi đậu xe đang vấp phải sự phản ứng của người dân. LÊ PHI

Về phía người dân, bà Phan Thị Hương (tổ trưởng tổ 30A, phường Thuận Phước) nhất quyết: “Để bảo vệ chủ trương của TP vì môi trường, xứng tầm với mục tiêu của TP đề ra nên dân chúng tôi thiết tha giữ lại công viên này”.

Theo bà Hương, khi hình thành bãi đậu xe thì tính mạng của học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu sẽ luôn luôn bị rình rập. “Bãi đậu xe nằm trên cống hộp, vậy tuổi thọ của cống hộp thoát nước thải sẽ ra sao khi nhiều xe về tập trung ở đây” - bà Hương lo lắng.

Đại diện người dân tổ 32A cũng cho rằng hiện nay trong TP rất thiếu nơi vui chơi cho trẻ em, sao không đầu tư mà đầu tư bãi đậu xe. “Chủ tịch TP Huỳnh Đức Thơ nói cái gì cấp bách nhất thì làm trước, mà cái này nằm trong quy hoạch của TP. Chủ tịch nói vậy là mới thấy được cái trước mắt chứ chưa thấy được cái lâu dài, trẻ em là tương lai của dân tộc sao nói vậy được” - vị này nói.

Trong buổi đối thoại, người dân tha thiết đề nghị TP không làm bãi đậu xe tại khu vực Công viên Thuận Phước. Ảnh: LÊ PHI

Bí thư chi bộ tổ 30, phường Thuận Phước cũng cho rằng đất TP còn thừa, thiếu gì chỗ quy hoạch mà đưa bãi đậu xe về đây. “Nói là bãi đậu xe nhưng sẽ là bến xe, doanh nghiệp họ sẽ tận dụng tối đa. Bãi đậu xe này sẽ đem về cho TP mấy tỉ đồng/năm nhưng chắc chắn sẽ mất niềm tin của nhân dân” - Bí thư chi bộ tổ 30 phản ứng.

Một người dân khác cũng đứng lên cho rằng công viên mới hình thành mà giờ phá vỡ đi làm bãi đậu xe thì thật sự làm mất niềm tin của người dân. “TP có quy hoạch bãi đậu xe, chúng tôi rất ủng hộ nhưng bãi đậu xe đó phải hợp lý, chứ không phải chỗ nào cũng quy hoạch. Bây giờ TP khắc phục ngay bằng việc không làm công viên ở đây vẫn còn kịp” - người dân này nói.

Thành phố vẫn sẽ làm

Trước việc người dân kiên quyết phản đối trong cuộc đối thoại, ông Bùi Huy Trí (Trưởng phòng Quản lý quy hoạch, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng) lý giải rằng thực ra khu đất làm bãi đậu xe không phải là công viên vì không có văn bản hay bản vẽ nào nói đây là công viên cả. Còn bãi đỗ xe là được quy hoạch từ đầu. Ngay từ năm 2010, khu vực trên là kênh thoát nước, sau đó TP làm hệ thống cống hộp có chừa đất làm bãi cỏ, cây xanh.

“Phải khẳng định đây là bãi đậu xe, bãi đậu xe cho dân trong khu vực, còn khi đảm bảo được cho dân khu vực đậu xe rồi mà có chỗ trống thì doanh nghiệp có thể khai thác cho người khác. Đã có xe thì phải có bãi đậu xe” - ông Trí nói.

Tuy nhiên, đồ án quy hoạch đều đã được phê duyệt và TP Đà Nẵng sẽ vẫn làm bãi đậu xe. Ảnh: LÊ PHI

Cũng theo ông Trí, người dân lo lắng bãi đậu xe của Công ty TNHH MTV Vận tải, dịch vụ du lịch và thương mại Triết Thuần sẽ gây ô nhiễm, buôn lậu, mất an ninh…là do người dân bị ám ảnh bởi các bãi đậu xe trước đây thôi. “Chứ bây giờ khác rồi. Bãi đậu xe này là có quy hoạch của TP (theo quy hoạch, TP sẽ có 158 bãi đậu xe, riêng quận Hải Châu có 22 bãi - PV). Trước đây doanh nghiệp Triết Thuần có xây dựng tường rào, sau khi dân phản ánh thì Sở Xây dựng xuống cho đập ngay. Nếu sau này doanh nghiệp Triết Thuần làm sai quy hoạch thì dân cứ phản ánh, chúng tôi sẽ xuống xử lý. Trong quy hoạch bãi đậu xe cũng chỉ cấp cho 16 chỗ thôi” - ông Bùi Huy Trí (Trưởng phòng Quản lý quy hoạch, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng) khẳng định.

Ông Bùi Huy Trí (Trưởng phòng Quản lý quy hoạch, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng) cho biết TP sẽ làm tới 158 bãi đậu xe chứ không riêng gì bãi đậu xe phường Thuận Phước. Ảnh: LÊ PHI

Chủ tịch UBND quận Hải Châu Lê Anh cũng nói rằng lo lắng của người dân là đúng đắn. “Nhưng tại khu vực Thuận Phước thì bãi đậu xe đã được quy hoạch từ 2010. TP cho doanh nghiệp làm nhưng làm có quy hoạch, theo quy chuẩn nhà nước chứ không phải doanh nghiệp ưng làm gì thì làm” - ông Lê Anh cho biết.

Kết luận vấn đề, ông Lê Anh (Chủ tịch UBND quận Hải Châu) vẫn kiên quyết: “Những ý kiến của bà con chúng tôi sẽ tiếp thu, kiến nghị lên chủ tịch TP. Nhưng tinh thần là vẫn phải làm bãi đậu xe ở đó vì nó có quy hoạch từ lâu rồi”.

Buổi đối thoại kết thúc nhưng chính quyền và người dân vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong sự đồng thuận.