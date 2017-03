Đà Nẵng chốt hạn trả nợ đất tái định cư cho dân

Theo báo cáo, hiện còn hơn 2.600 hộ dân chưa được các ban giải tỏa đền bù, ban quản lý dự án bố trí đất TĐC. Trong đó, huyện Hòa Vang có 1.035 hộ, quận Ngũ Hành Sơn 523 hộ, quận Liên Chiểu 418 hộ… Ông Nguyễn Thương, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê, giải thích lý do chậm bàn giao đất TĐC cho dân là do còn một số vướng mắc với ngành đường sắt, dự án điều chỉnh quy hoạch... Trong khi đó, do quỹ đất ở địa bàn quá ít, các đơn vị thi công tại quận Ngũ Hành Sơn kiến nghị TP cho bố trí đất tại một số khu vực khác để thanh toán nợ đất TĐC của dân.

Ông Trần Văn Minh yêu cầu các quận, huyện phải bàn giao đất TĐC cho dân từ ngày 30-3 đến 30-6-2011. Riêng dự án KCN Hòa Cầm, người dân phải được bàn giao đất trước ngày 30-1-2012.

LÊ PHI