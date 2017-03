Đà Nẵng: Chưa phát hiện hành vi tham nhũng

Đó là một trong những nội dung trong Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của TP Đà Nẵng. Báo cáo nhằm chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) tới đây.

UBND TP Đà Nẵng cho biết năm 2015 trên toàn TP có 61/61 đơn vị đã thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định với tổng số 6.428/6.433 người đã kê khai, đạt tỉ lệ 99,9%, có năm trường hợp chưa kê khai (ba người bị ốm nặng đang điều trị và hai người đang bị tạm giam).



Sân vận động Chi Lăng đã bị Tập đoàn Thiên Thanh cầm cố trong vụ đại án liên quan đến Phạm Công Danh. Ảnh: LÊ PHI

Đến nay chưa có ý kiến nào phản ánh về việc kê khai của người có nghĩa vụ kê khai; chưa có trường hợp phải thực hiện việc giải trình, xác minh tài sản, thu nhập và không có trường hợp bị xử lý kỷ luật trong việc minh bạch tài sản, thu nhập.

Về kết quả thanh tra, kiểm tra, năm 2016, toàn ngành thanh tra TP đã triển khai 10.223 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành trên các lĩnh vực tại 20.729 đơn vị, cơ sở, cá nhân.

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi 13.582,55 triệu đồng; ban hành 8.536 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 22.948 triệu đồng. Qua thanh tra chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Trong kỳ, Thanh tra TP đã lập thủ tục chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm qua Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ bảy vụ việc (BV Ung bướu Đà Nẵng: một vụ/hai người; Bán đảo Sơn Trà: năm vụ; Dự án Khu dân cư An Cư 5 giai đoạn 2, 3: một vụ)

Về công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Ngày 29-8, TAND huyện Hòa Vang xét xử sơ thẩm vụ phá rừng Cà Nhông, trong đó có tám bị can về tội tham nhũng, gồm bảy bị can nhận hối lộ và một bị can đưa hối lộ. Kết quả tòa đã tuyên phạt tám bị cáo về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ với tổng mức án là 17 năm sáu tháng tù.