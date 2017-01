Đà Nẵng có tiêu chí mới quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

Ngày 4-1, Chánh văn phòng Thành uỷ Đà Nẵng Đào Tấn Bằng thông báo, Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng đã có kết luận về triển khai thực hiện chương trình “Thành phố bốn an” (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an sinh xã hội) và kết luận 05 của Ban bí thư.

Theo đó, Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng yêu cầu các cấp, các ngành và các đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc và rộng rãi đề án “Thành phố bốn an” và kết luận 05, quy định số 55 và Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị.



An toàn vệ sinh thực phẩm là một trong bốn nội dung quan trọng của đề án "TP bốn an" mà Đà Nẵng đang quyết tâm thực hiện. Ảnh: LÊ PHI

Yêu cầu Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo ban hành các tiêu chí đáng giá việc triển khai thực hiện đề án “Thành phố bốn an” hoàn thành trước ngày 15-2.

Thành lập tổ công tác để kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện đề án trước ngày 15-1, trong đó phân công một Phó chánh văn phòng UBND TP làm tổ trưởng.

Được biết, theo kết luận này, Bí thư cấp uỷ, Chủ tịch UBND các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm ở mức cao nhất để thực hiện tốt đề án “Thành phố bốn an”.

Tổ chức phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các cơ quan, đơn vị, cá nhân phụ trách từng lĩnh vực trong công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện.

Kết quả thực hiện đề án là một tiêu chí, căn cứ quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức, cá nhân hàng năm và xem xét quy hoạch, luân chuyển, điều chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp.