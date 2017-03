Đà Nẵng: Đâm người yêu rồi đẩy xuống sông chết đuối

Phiên tòa lưu động của Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở sáng 3/8 tại trụ sở xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang) xử sơ thẩm vụ án “giết người” và “cướp tài sản” đối với bị cáo Trần Văn Lưu đã thu hút hàng nghìn người dân hiếu kỳ kéo đến chứng kiến chật cả hội trường, tràn ra ngoài sân.



Theo cáo trạng, Trần Văn Lưu (SN 1992, trú thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương với Nguyễn Thị Phước (SN 1995, trú tổ 23B, phường Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) từ tháng 5/2011 nhưng sau đó, Lưu không còn yêu Phước nữa nhưng Phước vẫn còn yêu Lưu.



Tối 30/1/2013, Phước rủ Lưu đi chơi và Lưu đồng ý nhưng lại đi cùng đối tượng Nguyễn Trọng Cúc đến nhà Tán Duy Huân (SN 1994, trú thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng) mượn con dao nói là “đi đòi nợ tiền xây dựng công trình cho ba mình”.







3 đối tượng trong vụ án đều nhận nhưng hình phạt thích đáng



Sau đó Lưu chở Cúc ra ngã tư Hòa Khương và bảo Cúc về còn mình đứng chờ Phước. Phước dùng xe máy của mình chở Lưu đến gần cầu Ba Ra ở sông Yên (thuộc thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, Hòa Vang) nói chuyện. Tại đây, Lưu nói là sẽ chia tay Phước nên hai người phát sinh mâu thuẫn.Sau đó, Lưu rút dao ra hăm dọa Phước nếu còn gọi điện đến quấy nhiễu gia đình thì sẽ giết Phước rồi cất dao vào áo, tuy nhiên do Phước thách đố nên Lưu rút dao ra đâm 2 nhát vào bụng và hông của Phước, Phước la hét rồi nhảy vào ôm Lưu nhưng Lưu dùng hai tay đẩy Phước xuống sông Yên.Sau khi đẩy bạn gái xuống sông và bỏ đi, Lưu nhớ lại có chiếc xe máy mang BKS 43G1-11397 và điện thoại của Phước còn bỏ lại trên bờ nên quay lại lấy mang về đưa cho Trần Văn Hùng (SN1995, trú thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng) đem cầm đồ hoặc bán.Hôm sau, Lưu bán chiếc xe trên cho Hùng với giá 4 triệu đồng, sau đó Hùng gạ bán chiếc xe cho Nguyễn Viết Nguyên (SN 1985, trú thôn Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng) với giá 5 triệu đồng, Nguyên đưa trước cho Hùng 1 triệu đồng. Tiếp đó, Nguyên đem chiếc xe bán cho một người tên Nguyễn Thị Bé (trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam) với giá 6 triệu đồng.Sáng 31/1/2013, người dân ven sông Yên (cách hiện trường vụ xô xát gần 1km) phát hiện thi thể chị Phước. Kết luận của cơ quan pháp y cho thấy Đỗ Thị Phước chết do ngạt nước. Đến tối cùng ngày thì Lưu bị bắt.Tại tòa, Lưu khóc nức nở và cho rằng mình không cố ý giết hại Phước nhưng vì do nước chảy mạnh nên Phước bị cuốn trôi. Tuy nhiên, đại diện VKS cũng cho rằng nếu Lưu không cố ý giết hại Phước thì sau khi đẩy xuống sông không kêu mọi người đến cứu giúp mà sau đó bỏ đi rồi quay lại lấy xe máy cùng điện thoại của Phước đem bán.Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Lưu thành khẩn nhận tội và xin gia đình bị hại cũng như gia đình mình tha thứ vì lỗi lầm của mình, đồng thời xin tòa xem xét giảm nhự hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời.Sau giờ nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lưu 19 năm tù về tội “giết người” và “cướp tài sản”, Nguyễn Viết Nguyên 6 tháng tù, Trần Văn Hùng 9 tháng tù cùng về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.