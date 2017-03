Đà Nẵng: “Đau đầu” giải quyết đất bỏ hoang

Quy định đã có, tại mình không làm thôi! Chiều 10-3, ông Phan Minh Hòa, Chánh Thanh tra Sở TN&MT TP Đà Nẵng, cho biết: Theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định 105/CP, đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư nhưng quá 12 tháng liền không sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì chủ đầu tư bị phạt tiền từ 2 đến 10 triệu đồng và thu hồi đất đã giao, cho thuê. . Vậy tại sao Đà Nẵng lại có quá nhiều khu đất dự án bỏ hoang? + Việc xử phạt hay thu hồi đất chỉ áp dụng khi khu đất dự án đó không được cho phép chậm triển khai. Còn nếu cơ quan có thẩm quyền có công văn cho phép hoặc không có quyết định thu hồi thì các chủ dự án vẫn… mặc nhiên để như thế. . Theo ông, vì sao TP không thu hồi các khu đất dự án như vậy? + Đất dự án đang bỏ hoang ở TP nhiều lắm nhưng tôi chịu, đâu thể nói gì được. Nói chung khi thu hồi đất phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Mà cơ quan có thẩm quyền đối với đất dự án chỉ có UBND TP thôi. Như tôi nói ở trên, Nghị định 105/CP quy định phạt 2-10 triệu đồng, Luật Đất đai quy định ngoài xử phạt phải thu hồi. Quy định đã có, tại mình không làm thôi! ___________________________________________________ Nếu có nhà đầu tư khác nhảy vào, TP sẽ thu hồi ngay khu đất “vàng” trên đường Hùng Vương (được giao làm dự án cao ốc nhưng chủ đầu tư liên tục trì hoãn triển khai thi công - PV) để giao cho nhà đầu tư mới. Nhưng hiện không có ai vào, do đó nếu thu hồi đất mà tiếp tục để không thì cũng chẳng ra sao. Vì thế một mặt TP vẫn giữ nhà đầu tư cũ, mặt khác ra các “tối hậu thư” để “làm giá” cho khu đất này nhằm tìm kiếm các nhà đầu tư mới! Ông TRẦN VĂN MINH, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

(phát biểu tại cuộc họp báo định kỳ do UBND TP Đà Nẵng

tổ chức ngày 27-5-2010) Luật Đất đai quy định người sử dụng đất có nghĩa vụ bảo vệ đất, bảo vệ môi trường, nếu không thực hiện đúng sẽ xử phạt hành chính. Đó là quan hệ pháp lý riêng biệt, không làm thay đổi quyền sử dụng đất của họ. Việc giao cho phường quản lý, tạm sử dụng các lô đất có chủ đang bỏ hoang vẫn phải được điều chỉnh theo luật dân sự (tức phải tuân thủ nguyên tắc có sự thỏa thuận, đồng ý của người có quyền sử dụng đất). Nếu các chủ đất không đồng ý, họ có quyền khiếu nại, khởi kiện. Luật sư ĐỖ PHÁP, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng