Đà Nẵng: Đề nghị các thủy điện thượng nguồn xả nước chống mặn

Các thủy điện này gồm: Sông Bùng 4, A Vương và ĐắcMi 4.

Theo Sở NN&PTNT TP.Đà Nẵng, trong tháng 7, nước sông Cầu Đỏ đã bị nhiễm mặn nghiêm trọng. Độ mặn cao nhất đo được cao gấp 65 lần so với quy định cho phép để sử dụng nước sinh hoạt. Đợt nhiễm mặn này kéo dài liên tục từ ngày 14 đến ngày 28-7. Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng phải vận hành liên tục trạm bơm phòng mặn An Trạch nhằm cấp nước cho nhà máy nước Cầu Đỏ. Tuy nhiên, lượng nước về đập An Trạch cũng giảm, nước ở đập dâng An Trạch thường xuyên dao động từ 1,6 – 1,8m, trong khi mực nước cần thiết để trạm bơm phòng này hoạt động tối thiểu là 1,8m.

Nguyên nhân chính của đợt nhiễm mặn kéo dài thời gian qua là do các nhà máy thủy điện A Vương, Sông Bung 4 không vận hành hoặc chỉ vận hành cầm chừng. Riêng thủy điện Đắc Mi 4 khi vận hành phát điện đã chuyển nước từ sông Vu Gia về sông Thu Bồn nhưng không lại xả trả nước về hạ du sông Vu Gia qua cống xả sâu, nên lượng nước về hạ du rất ít, gây nên tình trạng nhiễm mặn trên sông Cầu Đỏ.