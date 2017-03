Đà Nẵng đề nghị công an lập Facebook nhận tố giác tội phạm

Ngày 23-3, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã tổ chức buổi đối thoại giữa lãnh đạo TP và thanh niên với chủ đề: “Vai trò trách nhiệm của thanh niên trong phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”.

Tại buổi đối thoại, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các bạn đoàn viên không nên vì lo sợ mà không dám đứng ra tố giác. Sắp tới, tổ chức đoàn sẽ đứng ra để làm việc công an, trực tiếp tố giác tội phạm. Nếu làm việc này với tư cách là một tổ chức thì lúc đó các bạn đoàn viên sẽ không còn sợ nữa.



Lãnh đạo TP Đà Nẵng đối thoại với thanh niên. Ảnh: TT

Ngoài ra, ông Thơ đề nghị các phòng, ban của lực lượng công an như CSGT, hình sự... cũng phải lập Facebook để tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm từ người dân. Nếu tố giác qua đơn thư thì người ta còn sợ chứ qua Facebook thì tránh được lộ diện danh tính. Ông Thơ cũng yêu cầu cơ quan chức năng khi tiếp nhận thông tin qua Facebook thì phải vào cuộc xác minh, xử lý và công bố thông tin rõ ràng.



Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh thông tin thêm, ông thường xuyên nhận được các email, tin nhắn tố giác tội phạm của người dân. Ông đã chuyển các nội dụng này cho cơ quan ban ngành, công an quận, huyện. Nhiều vụ việc đã được công an vào cuộc điều tra, làm sáng tỏ và bắt giữ thủ phạm. Do đó, các bạn trẻ nên mạnh dạn tố giác tội phạm, không chỉ qua kênh đơn thư mà còn nhiều hình thức khác nữa như email, Facebook...