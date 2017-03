Đà Nẵng: Giá vé xe dịp tết tăng 50%-60%

“Cũng như mọi năm, dịp tết Quý Tỵ năm nay lượng khách tại bến sẽ tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường, đặc biệt các tuyến đi Vinh-Hà Nội sẽ tăng rất mạnh. Vì vậy công ty sẽ cùng Sở GTVT họp với các doanh nghiệp vận tải yêu cầu tăng đầu xe phục người dân về quê ăn tết. Khoảng hơn một tháng nữa sẽ bắt đầu tổ chức bán vé tết cho người dân”.

Theo ông Hoàng, giá cước vận tải dịp tết này sẽ tăng 50%-60% so với ngày thường. Năm nay do giá cả có biến động nên việc tăng giá dịp tết sẽ được Sở GTVT, Sở Tài chính cùng công ty, doanh nghiệp điều chỉnh phù hợp nhưng chắc chắn sẽ không có nhiều đột biến so với các năm.

LÊ PHI