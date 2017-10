Đà Nẵng: Khánh thành cung hội nghị lớn nhất Việt Nam

Với tổng diện tích 12.000 m2, phòng grand ballroom đáp ứng lên tới 2.500 chỗ, kết nối với Cung hội nghị quốc tế Furama Đà Nẵng, Cung hội nghị Ariyana trở thành quần thể hội nghị-hội thảo lớn nhất Việt Nam.



Đây sẽ là nơi tổ chức hầu hết các sự kiện của Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Dự kiến lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng khoảng 10.000 đại biểu quốc tế và trong nước, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu khu vực và quốc tế, đại diện các tổ chức quốc tế có uy tín sẽ đến tham dự các hoạt động trong dịp này.

Đà Nẵng kỳ vọng Cung hội nghị Ariyana sẽ trở thành nơi tổ chức những sự kiện quy mô lớn với đẳng cấp quốc tế.

• Sáng 15-10, Cục CSGT (Bộ Công an) đã phối hợp với Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân phát động bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Cũng tại buổi lễ ra quân, các cán bộ, chiến sĩ đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Việt Nam là nước thứ 10 đăng cai APEC và TP Đà Nẵng là địa phương được chọn để đăng cai tuần lễ cấp cao này sau thủ đô Hà Nội.