Đà Nẵng: Lắp camera bắt lỗi giao thông

Theo Minh Trang (Chinhphu.vn)



Ông Đặng Nam Sơn, Giám đốc Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng TP Đà Nẵng, ở bộ phận điều hành sẽ có một tổ công tác thường trực gồm Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông để xử lý những vi phạm giao thông. Trường hợp cần xử lý nóng thì lực lượng sẽ có mặt ngay tại hiện trường, còn nếu lỗi vi phạm bình thường như đậu đỗ sai qui định, vượt đèn đỏ thì phạt nguội, biên bản vi phạm sẽ được chuyển về địa phương và người vi phạm được mời lên trụ sở thanh tra giao thông hoặc cảnh sát giao thông để xử lý.Thanh tra giao thông sẽ tiến hành xử phạt hành chính các hành vi vi phạm như dừng, đỗ xe, lấn chiếm lòng đường trái phép, thi công công trình đường bộ không đảm bảo an toàn giao thông, không thực hiện thi công đúng theo thời gian qui định... Về phía Cảnh sát giao thông sẽ xử phạt các lỗi như vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường, đi ngược chiều…Ngoài ra, hệ thống camera sẽ lưu lại và cung cấp cho công an hình ảnh để xử lý các cướp giật, trật tự xã hội diễn ra trên đường phố, xử lý nhanh tình trạng ách tắc giao thông.TP Đà Nẵng sẽ tiến hành xem xét đánh giá kết quả và triển khai lắp đặt thêm camera tại các nút giao thông trên địa bàn để giám sát chặt chẽ giao thông và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông