Đà Nẵng: Tạm ứng hai tháng hỗ trợ cho CSGT và Thanh tra giao thông

Đồng thời, yêu cầu sở này đề xuất nội dung chi trong thời gian tới để báo cáo UBND TP và Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Trước mắt, UBND TP giao Sở Tài chính trích từ nguồn xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông và một phần từ nguồn ngân sách của TP để tạm ứng hai tháng (tháng 4 và tháng 5-2012) cho lực lượng Công an TP chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ CSGT trực tiếp làm nhiệm vụ trên các tuyến đường là 5 triệu đồng/người/tháng và Thanh tra giao thông TP là 2 triệu đồng/người/tháng. Từ tháng 6-2012, TP sẽ tạm dừng trích từ nguồn thu xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông chi cho Thanh tra giao thông và CSGT.

LÊ PHI