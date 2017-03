Đà Nẵng: Tập trung cấp xong giấy đỏ cho dân

Trong quá trình làm, nghiêm cấm cán bộ, công chức nhũng nhiễu vòi vĩnh. Nếu bị phát hiện hay bị dân phản ánh TP sẽ xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, UBND TP cần rà soát, tịch thu tất cả căn hộ chung cư bị cán bộ, công chức cho thuê, sang nhượng trái phép, xử lý kỷ luật đối với người vi phạm.

Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh tại Hội nghị lần thứ 10 mở rộng do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức ngày 30-11. Ông Thanh cũng cho hay trong kỳ họp HĐND TP diễn ra đầu tháng 12 này sẽ đưa vào nghị quyết nội dung “đào tạo 100% học sinh tiểu học phải biết bơi” để tránh tình trạng học sinh sơ sẩy chết đuối oan uổng. Theo đó, trước khi học sinh tiểu học vào cấp hai thì phải trải qua vòng thi bơi, đủ điều kiện mới được xem xét.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết hiện người dân có tâm lý bất an vì tình hình an ninh trật tự rất phức tạp. Các vấn đề tranh chấp, đòi nợ xấu, cờ bạc, lừa đảo, hành xử theo kiểu giang hồ, bắt giữ người trái phép đang diễn ra rất nhiều. “Trong năm 2012, chúng tôi đã bắt và khởi tố 1.300 đối tượng. Đáng báo động, chiếm tỉ lệ lớn là học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên tuổi 14-18. Ngoài ra, các đối tượng đòi nợ thuê ở TP đã liên kết, móc nối với các đối tượng đòi nợ thuê từ miền Bắc vào để đòi nợ làm cho tình hình thêm bất ổn” - ông Sơn cho biết.

Cũng theo ông Sơn, trong năm 2012, Công an TP Đà Nẵng đã phải đưa 100 thanh thiếu niên hư đi các trường giáo dưỡng. Trong khi đó, vấn đề quản lý người nước ngoài trở nên rất khó khăn. Có nhiều người nước ngoài vào chỉ để thu mua nội tạng động vật bẩn, ăn xin, lừa đảo, kinh doanh trái phép. Đặc biệt, bạo hành gia đình có chiều hướng tăng trở lại với 257 ông chồng bạo hành bị xử lý và hai người bị xử tù.

LÊ PHI