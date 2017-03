Đà Nẵng: Thi công dự án Golden Hills, khu dân cư ngập nặng

Điểm ngập sâu nhất đo được khoảng 1 m. Nhiều chuồng trại bị ngập sâu nên người dân đã phải đưa trâu bò, gia cầm đi lánh nạn. Nhiều diện tích lúa đang trong thời kỳ thu hoạch cũng bị nước nhấn chìm.

Ông Ngô Kình (tổ 3, Quan Nam 5) bức xúc: “Trước đây lũ nhỏ cũng không vào được nhà chúng tôi chứ nói gì đến mưa không mấy lớn như hai ngày qua. Mưa lớn nữa chắc tụi tôi phải đi đò, trong khi cả TP chẳng chỗ nào ngập cả!”.

Người dân xã Hòa Liên cho hay nguyên nhân gây ngập là do dự án Golden Hills (do Công ty Cổ phần Trung Nam làm chủ đầu tư) đang thi công đã đổ đất chặn hết các vị trí thoát nước. Người dân như sống trong lòng chảo, bên ngoài bị bao vây bởi nền đất cao ngút (Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh). “Nơi đất đổ thấp nhất cũng cao hơn mặt đường gần 2 m. Mùa mưa lũ tới đây dân chúng tôi không biết phải ứng phó sao đây?!” - ông Kình than thở.

Đường và nhà dân trong thôn Quan Nam 5 chìm trong biển nước, nhiều người phải vừa đi vừa dò đường rất nguy hiểm (ảnh chụp sáng 22-9). Ảnh: LÊ PHI

Ông Trương Tấn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, cho biết: “Hiện một số tuyến đường từ thôn Trung Sơn qua Quan Nam 5 ngập nặng vì nước không có lối thoát. Xã đã phải đôn đốc người dân nhanh chóng gặt các diện tích lúa bị ngập”. Cũng theo ông Mạnh, UBND xã Hòa Liên đã có văn bản đề nghị Công ty Trung Nam triển khai máy móc khơi thông dòng chảy. Công ty cũng đã cam kết trong 24 giờ có ngập lụt sẽ có biện pháp hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, ngay bây giờ công ty này cần triển khai kế hoạch giúp dân chống lũ khẩn cấp, tránh những hậu quả xấu có thể xảy ra trong mùa mưa lũ.

LÊ PHI