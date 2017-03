Đà Nẵng: Thu hồi đất hai dự án lớn là đúng luật

Ba năm chỉ xây được tường vây Viễn Đông Medirian Towers được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 6-5-2008. Tháng 6-2009, UBND TP Đà Nẵng ra “tối hậu thư” lần thứ nhất vì dự án không khởi công đúng kế hoạch. Sau đó, tại lễ khởi công ngày 25-7-2009, chủ đầu tư cam kết hoàn thành dự án trong tháng 12-2012. Đến ngày 14-4-2010, UBND TP Đà Nẵng ra “tối hậu thư” lần thứ hai, theo đó nếu đến hết ngày 20-5-2010 chủ đầu tư không tiếp tục thi công sẽ bị thu hồi đất. Tuy nhiên, vào đầu tháng 3-2011, Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng cho biết Viendong Land chỉ mới xây tường vây và thí nghiệm năm cọc barette. Danang Center được cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 14-7-2008, dự kiến hoàn thành trong năm 2011. Tuy nhiên, sau khi thi công xong tường vây và khoan cọc nhồi, chủ đầu tư đột ngột rút hết phương tiện, nhân lực khỏi công trình từ hơn hai năm nay. TP chưa tính toán đúng nhu cầu của thị trường Việc UBND TP Đà Nẵng thu hồi đất của hai dự án Viễn Đông Meridian và Danang Center là đúng Luật Đất đai. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn tới cơ sự này một phần do “lạm phát” các khu phức hợp thương mại ở khu vực trung tâm TP. Vấn đề cần nhìn nhận lại là TP điều tiết chưa hợp lý, chưa tính toán được nhu cầu thực sự của thị trường để cấp phép, gây khó khăn cho các nhà đầu tư trong việc huy động vốn. Ông ĐÀM QUANG TUẤN,

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Đà Nẵng Cơ hội để xem xét lại quy hoạch Việc đặt hai tòa tháp Viễn Đông Meridian và Danang Center trong phạm vi hẹp chung quanh khu vực Nhà hát Trưng Vương (vốn đã có một số dự án tương tự đang triển khai) sẽ không hiệu quả. Lý do đây là dạng thái đô thị hiện đại, tập trung đậm đặc các hoạt động cần không gian rộng rãi, cơ sở hạ tầng, giao thông tương xứng nên không phù hợp với đặc điểm, hình thái của một khu trung tâm cũ. Do vậy, việc thu hồi đất của hai dự án cũng là cơ hội để Đà Nẵng xem xét lại quy hoạch hợp lý hơn nhằm tạo ra không gian đô thị xanh và rộng thoáng cho lâu dài! KTS HUỲNH TÒA, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quảng Nam-Đà Nẵng