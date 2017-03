Đà Nẵng: Trung tâm hành chính vận hành hiệu quả

Công an đang làm rõ vụ trưởng ban bố trí đất cho vợ Tại cuộc họp báo này, ông Võ Văn Thương cũng cho biết cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ việc ông Nguyễn Ngôn (hiện là phó chánh văn phòng Sở Xây dựng TP Đà Nẵng) trong thời gian giữ chức trưởng ban quản lý các dự án tái định cư Đà Nẵng đã bố trí sai thẩm quyền hàng chục hồ sơ đất, trong đó có cả việc tự bố trí đất cho vợ không phù hợp với quy định. “UBND TP đã chỉ đạo Thanh tra TP chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan CSĐT Công an TP. Bây giờ cơ quan CSĐT đang làm rõ và các cơ quan bảo vệ pháp luật của TP trong thẩm quyền của mình sẽ kiên quyết xử lý đúng theo quy định của pháp luật về vụ việc này” - ông Thương nói. Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin trong thời gian làm trưởng ban quản lý các dự án tái định cư TP Đà Nẵng, ông Ngôn đã có quyết định bố trí sai thẩm quyền 41 lô đất cho người dân không đúng quy định. Chưa hết, ông Ngôn còn bố trí cho vợ mình hai lô đất ở vị trí đắc địa, trong đó có một lô ở khu dân cư Thanh Lộc Đán - Hòa Minh mở rộng (quận Liên Chiểu) và một lô đất biệt thự ở trục đường 30-4 (quận Hải Châu).