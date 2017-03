Đà Nẵng xác minh thông tin khách Trung Quốc đốt tiền Việt tại quán bar

Chiều 16-6, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng), cho biết cơ quan công an đang xác minh thông tin một nhóm khách Trung Quốc có hành vi đốt tiền Việt Nam tại một quán bar trên địa bàn quận này.

Trước đó, trên các trang mạng xuất hiện thông tin một nhóm du khách Trung Quốc đến vui chơi tại quán bar TV Club trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu).

Khi thanh toán hóa đơn, một người trong nhóm này bất ngờ bật lửa đốt tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng.

Thấy khách có hành động kỳ lạ nên nhân viên quán bar lập tức yêu cầu nhóm thanh toán và ra khỏi quán để tránh gây mất an ninh, trật tự. Tuy nhiên, vị khách này lại rút tiền nhân dân tệ ra thanh toán với lý do đã tiêu hết tiền Việt.

Hình ảnh nhóm khách Trung Quốc đốt tiền xuất hiện trên các trang mạng đã khiến nhiều người bức xúc.

Ông Hương cho biết thêm hiện nhóm du khách này đang ở Hội An nên Công an quận và Công an TP đang xác minh, làm rõ. “Việc du khách đốt tiền cũng chưa rõ ràng vì nhóm này ngồi trong một góc khuất. Nếu xác minh sự việc có thật thì hành vi này sẽ bị xử lý” - ông Hương khẳng định.