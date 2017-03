Đà Nẵng: Xét xử “siêu trộm” xe máy cùng đồng phạm

Chiều 24/8, TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã đưa ra xét xử đối với 9 bị cáo trong đường dây trộm cắp và tiêu thụ 14 xe gắn máy các loại trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế trong hai năm 2009-2010.



Theo cáo trạng của VKS, trong khoản thời gian từ tháng 10/2009 đến tháng 3/2010, Nguyễn Phi Hùng (SN 1988, trú tổ 12 phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng) không có nghề nghiệp nhưng lại muốn có tiền tiêu xài nên đã thực hiện trộm cắp 14 xe môtô các loại rồi đem ra huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) bán cho Nguyễn Lượm (SN 1981, trú thôn 2, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) 12 chiếc để Lượm gắn biển số giả, cà số khung và số máy rồi bán rẻ cho các đối tượng khác



Điển hình là vụ trộm xe mang BKS 43N1-8021 của anh Nguyễn Đình Phùng (trú phường An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng đứng tên) vào 11/2009. Sau khi phá khóa lấy trộm, Hùng đưa thẳng xe ra huyện Phú Lộc (TT.Huế), bán cho Nguyễn Lượm được 2.2 triệu đồng. Sau đó Lượm thay BKS 75F8-2838 và bán xe này cho Trần Thế Tài (SN 1982, trú huyện Nam Đông, TT-Huế) với giá 3 triệu đồng. Sau đó Công an huyện Phú Lộc cũng phát hiện và giữ xe.



Cứ như vậy cho đến vụ thứ 14 vào ngày 28/3/2010 trên đường Mai Lão Bạng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), Hùng cũng mang xe ra Huế bán cho Lượm thì bị công an triệt phá, bắt giữ y cùng các đối tượng trong đường dây này.



Tổng giá trị tài sản mà Hùng chiếm đoạt được cho đến khi bị bắt lên đến hơn 220 triệu đồng, trong đó Lượm với vai trò giúp sức Hùng tiêu thụ xe gian chiếm đoạt tổng số tiền là 179 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng khác trong đường dây tiêu thụ xe gian gồm: Nguyễn Đức Sang Hải (SN 1986), Lương Thanh Hải (SN 1975), Lê Văn Thêm Hải (SN 1981), Nguyễn Văn Hậu Hải (SN 1972) cùng trú huyện Phú Lộc, TT.Huế, Nguyễn Đào Minh Hoàng (SN 1981), Lê Quang Khánh (SN 1982) và Nguyễn Văn Sơn Hải (SN 1998) cùng trú TP Huế.



Với những hành vi nêu trên, VKS đã truy tố các bị can Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Lượm phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo điều 138 Bộ luật hình sự. Các bị cáo khác phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tôi mà có” theo điều 250 Bộ luật hình sự. Phiên xét xử, TAND quận Hải Châu tuyên phạt Nguyễn Phi Hùng 8 năm 3 tháng tù giam và truy nộp 46,6 triệu, Nguyễn Lượm 3 năm 9 tháng tù giam và truy nộp 3,5 triệu đồng, Nguyễn Văn Sơn 6 tháng tù. Còn các bị cáo Lê Quang Khánh, Nguyễn Đào Minh Hoàng, Nguyễn Văn Hậu, Lê Văn Thêm, Nguyễn Đức Sang hưởng 12 tháng cải tạo không giam giữ. Riêng Lương Thanh Hải lãnh 9 tháng tù treo, thời gian thử thách 16 tháng.



Theo Bửu Lân (VTC News)