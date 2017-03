Đã nghe đã thấy: Phát ngôn ấn tượng năm 2014

Hết dịch sởi, bà bộ trưởng lại phải đối đầu với vụ rút ruột vaccine ở Trung tâm Y tế Hà Nội, vụ nhân bản phiếu kết quả xét nghiệm ở BV Hoài Đức... Dư luận sôi sục đòi bộ trưởng phải từ chức.

“Ở các nước khác, nếu để xảy ra tình trạng trên, bộ trưởng phải từ chức. Đến thời điểm này bộ trưởng có nghĩ đến điều này không?” - một đại biểu (ĐB) chất vấn. Bà Tiến trả lời: “Tôi không thể từ chức”. Theo Bộ trưởng Tiến, lý do bà không thể từ chức được là do đang cùng toàn ngành y tế tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Lý do tiếp theo khiến Bộ trưởng không thể rời vị trí là Bộ Y tế đang tiếp tục triển khai bảy nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra từ đầu nhiệm kỳ.

Thế mới hay bộ trưởng ở các nước họ quá non tay. Nếu các vị bộ trưởng ở xứ người biết bám vào những kế hoạch đặt ra từ đầu nhiệm kỳ như bà Tiến thì đâu đến nỗi nhiều vị phải mất ghế oan. Phải chi trong điều hành và xử lý công việc bà Tiến cũng có thái độ quyết đoán như câu “Tôi không thể từ chức” của bà.

Chỉ số tham nhũng có tính ổn định





Đó là phát biểu của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tại buổi tọa đàm Chung tay phòng, chống tham nhũng vì sự phát triển do Thanh tra Chính phủ cùng với Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tổ chức nhân Ngày quốc tế phòng, chống tham nhũng. Ông Tranh nhận định: “Trong ba năm qua, chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam không tụt cũng không tăng, có nghĩa là có tính ổn định… Kết quả phòng, chống tham nhũng hiện nay chưa đạt kết quả như mong muốn, chưa từng bước đẩy lùi được tham nhũng”.

Tham nhũng đang là vấn nạn nhức nhối của cả nước. Nhưng với cách nói của ông tổng thanh tra, người ta có cảm nhận như ông đang báo cáo thành tích ở một hội nghị thi đua chứ không phải đang nói về tệ nạn. Mặt khác, cách nói này cũng có thể hiểu là cổ súy cho tham nhũng chứ không phải là chống tham nhũng.

“Quyền im lặng không phải quyền con người”





Trong phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII diễn ra, các ĐB đã đưa ra nhiều ý kiến trái ngược nhau về vấn đề đưa quyền im lặng vào trong Bộ luật Tố tụng hình sự bổ sung.

Trả lời phỏng vấn của VTV, ĐB Đỗ Văn Đương - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khẳng định quyền im lặng không thể đưa vào trong luật vì không nhất thiết phải có quyền im lặng trong luật vẫn có thể sử dụng nhiều biện pháp khác để thực thi giám sát chặt chẽ quá trình điều tra vụ án, giảm bức cung, án oan sai.

Ông cho biết: “Quyền im lặng khác với quyền bào chữa. Quyền im lặng không phải quyền con người, mà quyền bào chữa mới là quyền cơ bản của người phạm tội trong tố tụng hình sự. Nó nhằm thực hiện chức năng gỡ tội”.

Nghe xong có người buột miệng: “Quyền im lặng không phải quyền con người thế nó là quyền con gì”?!

Người mới xuất viện ở bệnh viện tâm thần cũng ứng cử





Không phải bỗng dưng mà câu chuyện về sức khỏe tâm thần của ĐB Quốc hội bỗng dưng được thảo luận sôi nổi như trong phiên thảo luận ngày 5-11. Phải nói là nó đã được châm ngòi trước đó khi hai năm liên tiếp ĐB Hoàng Hữu Phước đều lập hai kỷ lục về chửi các ĐB khác trên blog. Vụ năm trước ông Phước chửi ĐB Dương Trung Quốc với “tứ đại ngu” chưa kịp nguôi thì năm nay ông lại hâm nóng dư luận bằng “bài chửi” ĐB Trương Trọng Nghĩa. Lời lẽ của ông Phước chắc không cần phải nhắc lại ở đây nhưng cử tri cả nước lẫn các ĐB Quốc hội không khỏi giật mình về “hiện tượng” này. Chính vì vậy khi thảo luận về dự thảo Luật Bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND, nhiều ý kiến đề nghị các ứng cử viên phải khám sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe về tâm thần, nếu không một người mới từ bệnh viện ra cũng có thể ứng cử được.

ĐB Trần Du Lịch có phát biểu đáng ngẫm: “Thế này thì người mới xuất viện ở bệnh viện tâm thần cũng ứng cử được”. ĐB Phạm Khánh Phong Lan cho rằng những người ra ứng cử phải có lý lịch tư pháp, có khám sức khỏe, nhất là sức khỏe tâm thần. Đúng là từ ngày lập quốc tới nay, lịch sử Quốc hội chưa bao giờ có chuyện thảo luận xây dựng luật mà cứ như chuyện hài thế này!