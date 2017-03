Đã nghe đã thấy: Quyền được bình yên

Trong số 1.200 người được kiểm tra, hơn 700 người dương tính với ma túy, 437 hồ sơ đưa người nghiện vào trại đã được lập tính tới cuối giờ cùng ngày. Những đối tượng nghiện có nơi cư trú ổn định sẽ được chuyển về địa phương xử lý.

Một thời gian dài, TP bình yên hơn bởi ít bị đe dọa từ các tệ nạn do con nghiện gây ra. Nhiều số phận đã được trả về với đời, vết thương do tệ nạn gây ra được xã hội và sự nỗ lực của chính bản thân họ chữa lành. Tuy nhiên, những quy định về bắt buộc cai nghiện sau đó đã ảnh hưởng đến hiệu quả kéo giảm số người nghiện. Tại TP.HCM, tệ nạn nghiện ngập gần đây đã đe dọa trực tiếp sự bình yên của nhân dân. Nhiều vụ án rùng rợn, dã man có nguyên nhân từ ma túy. Mất cắp, cướp giật, xin đểu gia tăng ở những nơi con nghiện hoành hành. Công viên là nơi mà khi vào đó người ta phải căng thần kinh ra cảnh giác. Bãi cỏ là nơi trẻ nô đùa với mây trắng trời xanh, lại là nơi phụ huynh nơm nớp dặn chúng coi chừng giẫm phải kim tiêm. Đầu tháng 11, Bộ Công an cho biết tình trạng nghiện ma túy diễn biến phức tạp, TP.HCM là một trong ba tỉnh, thành có số người nghiện cao nhất cả nước. Nhiều bộ ngành, địa phương cũng chỉ ra hàng loạt khó khăn, vướng mắc về thực hiện quy trình, thủ tục cai nghiện bắt buộc. Ngày 7-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký tờ trình gửi Quốc hội về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đó. Sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và thống nhất với phương án Chính phủ đề xuất về việc cho phép thí điểm thành lập Trung tâm tiếp nhận người nghiện để cắt cơn, giải độc và tư vấn tâm lý trong khi chờ lập hồ sơ để tòa án ban hành quyết định đưa vào cai nghiện tập trung.

Sau nghị quyết của Quốc hội và chủ trương của Chính phủ, sự quyết liệt của TP.HCM trong những ngày qua là câu trả lời rõ ràng. Chúng ta tôn trọng sự tự do, trân trọng mỗi cá nhân nhưng không thể để tệ nạn hủy hoại sự bình yên của TP và của bản thân người nghiện ma túy.

Bức xúc của dân chúng đã được lắng nghe. Khó khăn về thủ tục đã được gỡ. Vấn đề còn lại là sự ủng hộ thiết thực của mỗi người dân với nỗ lực này của chính quyền TP. Trong đó cần sự ủng hộ của những gia đình có con em nghiện ma túy và của chính những người nghiện. Đó không chỉ là trách nhiệm với xã hội, mà với chính cuộc đời mình.

Chủ trương, nghe có vẻ to tát và khô khan nhưng nó bắt nguồn từ đòi hỏi của cuộc sống. Nói một cách giản dị, nó trả lại cho mỗi người dân những chiều bình yên, không nơm nớp cài then khóa cửa khi chập tối, trả lại cho trẻ em cái quyền nô đùa trên bãi cỏ công viên và ngước mắt nhìn mây trắng mà không lo giẫm phải kim tiêm, ống chích dưới chân mình!

ĐỨC HIỂN