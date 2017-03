Đã nghèo khó lại gặp vụ kiện éo le

Bà Nguyễn Thìn nghẹn ngào kể: “Vợ chồng tôi đều già yếu, nhiều bệnh tật. Chưa hết, ông ấy bị cụt một chân, mất sức lao động 67%, hiện lại bị liệt thanh quản gần như tắt tiếng sau hai lần mổ vì chứng dị dạng dây thần kinh não. Ngoài đứa con trai lành lặn, con gái tôi bị bệnh sa sút trí tuệ. Vậy mà ông trời không thương còn lấy nốt chỗ ở là tài sản duy nhất của gia đình chúng tôi. Thật đau lòng quá...”.

Chỉ đủ tiền mua tầng trệt

Bà Thìn đang nói đến vụ bà Nguyễn Thị Bé Chín (sống ở tầng trên) kiện đòi vợ chồng bà trả lại phần trệt ngôi nhà - nơi cả gia đình bà đã ở ổn định hơn 30 năm qua.

Theo bà Thìn, nguồn cơn sự việc bắt đầu từ năm 1979. Khi biết bà Chín bán căn nhà với giá 5.000 đồng, gia đình bà mua lại tầng trệt với giá 3.000 đồng vì không đủ tiền mua hết. Việc mua bán này có lập thành tờ cam kết. Tháng 7-1980, trả tiền xong, gia đình bà dọn đến ở, phần trên lầu vẫn do bà Chín quản lý sử dụng. Do vậy, tầng trệt chính là tài sản của gia đình bà.

Ngược lại bà Chín cho rằng 3.000 đồng là số tiền gia đình bà nợ ông Thìn. Năm 1980, do không có tiền trả đúng hạn, bà làm tờ cam kết giao tầng trệt căn nhà cho ông Thìn quản lý sử dụng. Nay bà đòi lại tầng trệt, số nợ 3.000 đồng ngày đó bà đồng ý trả theo thời giá hiện nay…

Địa phương kiến nghị tạm dừng thi hành án

Xử sơ thẩm, TAND quận 1 (TP.HCM) nhận định nguồn gốc căn nhà là do mẹ bà Chín mua lại của một người khác và bà Chín được thừa hưởng sau khi mẹ mất. Dù bà Chín và gia đình bà Thìn có tờ cam kết mua bán tầng trệt vào năm 1980 như phía bà Thìn trình bày nhưng giao dịch này vô hiệu vì vi phạm điều cấm của pháp luật, lỗi do cả hai bên. Bà Chín đã làm bản thỏa thuận bán nhà khi không có giấy tờ chứng minh mình là chủ sở hữu hợp pháp. Gia đình bà Thìn không kiểm tra điều này mà vẫn tiến hành giao dịch. Theo quy định, hợp đồng vô hiệu thì các bên phải trả lại cho nhau những gì đã nhận. Bà Chín nhận lại tầng trệt căn nhà, còn vợ chồng bà Thìn nhận lại 3.000 đồng đã giao (tương đương hơn 15 triệu đồng tại thời điểm tòa xét xử).

Xử phúc thẩm sau đó, TAND TP.HCM đồng tình với cách xử lý trên của tòa án cấp sơ thẩm nên tuyên y án.

Ngày 1-8-2012, sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật, Chi cục Thi hành án dân sự quận 1 định tổ chức cưỡng chế thi hành án buộc gia đình bà Thìn phải trả tầng trệt ngôi nhà cho bà Chín. Trước hoàn cảnh ngặt nghèo ấy của gia đình bà Thìn, bà con trong hẻm, tổ dân phố, chính quyền phường, quận đã làm kiến nghị xin dời ngày thi hành án.

Sau đó các ban, ngành của quận họp bàn rồi làm công văn trình bày hoàn cảnh gửi cơ quan thi hành án để được dời thêm thời gian thi hành án.

Bà Thìn cho biết: “Dù bà con ai cũng thương và đến nay cũng chưa có thông báo mới về việc thi hành án nhưng tôi biết chắc thời gian cũng chẳng còn bao lâu nữa, cái ngày cả gia đình dắt díu nhau đi đang đến gần…”.

Rơi vào bế tắc

Tầng nhà của gia đình bà Thìn chừng hơn 20 m2 nằm sâu trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo. Trong nhà không có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc tivi và chiếc máy may vợ chồng ông mua từ khi dọn về ngôi nhà này. Ban ngày, chồng bà Thìn ngồi một chỗ may vá, bà Thìn vừa phụ chồng vừa lo đi giao nhận hàng kiếm sống. Buổi tối cả nhà dọn tạm đồ đạc rồi cùng ngủ trên sàn.

Thấy người lạ, cô con gái dáng nhỏ thó, tật nguyền của ông bà nghếch mặt lên cười rồi lại chạy vào núp phía sau bà Thìn. Năm nay cô đã 25 tuổi nhưng khả năng nhận thức hạn chế. Ngày ngày bà Thìn đưa đến trường khuyết tật để học.

Bà Thìn buồn rầu: “Hôm tòa xử phúc thẩm vợ chồng tôi phải ủy quyền cho người khác vì quá yếu không thể di chuyển. Lúc người ta thông báo tòa lại buộc trả nhà, tôi đã lịm đi. Ông ấy thì ú ớ vài câu rồi tăng xông nằm bất động. Không ngờ sau hơn 30 năm ở đây, chúng tôi lại phải ra đường. Thật tình chúng tôi cũng không biết giao dịch vô hiệu là gì, việc mua bán đã xong nhưng giờ lại rơi vào hoàn cảnh này...”.

Gia đình bà Thìn có bốn người thì chồng và con gái tàn tật, phải sống nhờ vào trợ cấp của Nhà nước. Hằng tháng bà cũng phải cầm sổ hộ nghèo ra phường lĩnh tiền trợ cấp để bù vào thu nhập từ việc may đồ mới đủ tiền đi chợ, thuốc thang cho chồng và con. Chiếc máy may cũ kỹ nhưng nó là phương tiện kiếm sống của ông bà để cả gia đình sống đắp đổi qua ngày. Thương xót cho hoàn cảnh ấy, bà con tổ dân phố ai có đồ cần may vá đều mang đến ông Thìn để tạo điều kiện tốt nhất tăng thu nhập cho gia đình.

Tuy nhiên, trước vụ án này, gia đình bà đang rơi vào bế tắc...

Chưa giải quyết hậu quả chênh lệch giá là sai Việc tòa tuyên giao dịch trên vô hiệu là chính xác. Tuy nhiên, tòa không giải quyết hậu quả theo đúng hướng dẫn Nghị quyết 02 (ngày 10-8-2004) của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao. Cụ thể, ngoài việc tuyên hợp đồng vô hiệu, các bên trả lại cho nhau những gì đã nhận, còn phải giải quyết thiệt hại xảy ra. Trong trường hợp này, thiệt hại xảy ra là khoản tiền chênh lệch giá tầng trệt giữa thời điểm mua bán và giá tại thời điểm tòa sơ thẩm giải quyết. Nếu lỗi của cả hai bên thì bên mua tự chịu thiệt hại tương ứng với lỗi của mình và bên bán phải bồi thường lại cho bên mua khoản tiền thiệt hại còn lại... Luật sư NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI,

