Đa số bị cáo phạm tội tham nhũng được hưởng án treo

Năm 2009, ngành Tòa án Đồng Nai thụ lý 11.136 vụ, việc (tăng 1.066 vụ so với năm 2008, trong đó nhiều nhất là án hôn nhân - gia đình) và đã giải quyết được 10.385 vụ (đạt 93,2%).

Qua xét xử phúc thẩm, có 105 vụ án bị hủy, trong đó 95 vụ do lỗi chủ quan của thẩm phán (tăng 41 vụ so với năm 2008); án bị sửa là 277 vụ, có 249 vụ do lỗi chủ quan của thẩm phán trong việc điều tra, thu thập chứng cứ không đầy đủ, bỏ sót hoặc xác định sai tư cách tố tụng của đương sự...

Trong năm 2009, ngành Tòa án Đồng Nai mở được 168 phiên tòa xét xử lưu động, nhiều nhất là tòa án các huyện: Long Thành, Xuân Lộc, Trảng Bom và TP Biên Hòa.

Theo CAND