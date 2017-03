Đa số trường hợp chưa có giấy hồng vì vướng pháp lý

Về phía tổ chức đang sử dụng đất, được khoảng 5.110 giấy chứng nhận (GCN) với diện tích 921 ha (số liệu tính từ khi áp dụng Nghị định 88/2009 - PV).

Theo báo cáo của TP, số lượng cấp GCN như trên là chưa cao, nhất là đất do tổ chức đang sử dụng. Nguyên do, các quy định của Luật Đất đai và văn bản hướng dẫn về điều kiện cấp GCN cho tổ chức chưa cụ thể, chưa có sự thống nhất trong quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục giải quyết đối với tổ chức sử dụng đất có nguồn gốc do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Về hộ gia đình cá nhân, đa số các trường hợp chưa được cấp GCN là có vướng mắc về pháp lý như không phù hợp quy hoạch, mua bán giấy tay sau ngày 1-7-2004. Nhiều trường hợp do vướng quy định thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường...

CẨM TÚ